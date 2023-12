Terra e Paixão: confira os novos personagens que vão movimentar a reta final da novela

Na reta final, novos personagens chegam em Nova Primavera, movimentando a novela "Terra e Paixão". Daniel Rocha, Eriberto Leão e Lima Duarte entram para o elenco e estarão nos próximos capítulos, causando uma reviravolta e trazendo à tona segredos nas histórias de Anely, Petra e Antônio.

Natercinho (Daniel Rocha)

Daniel Rocha fará parte da história de Anely, interpretada por Tatá Werneck (Foto/Instagram: @danielrochaaz)

Natercinho é o filho do dono de uma das fazendas onde Anely gravará as cenas do filme sobre a Rainha Delícia. Ao ver a irmã de Lucinda (Débora Falabella), o personagem de Daniel Rocha ficará interessado na moça e pedirá a Tadeu (Claudio Gabriel) para fazer parte do filme e assim poder gravar uma cena com a amada de Luigi (Rainer Cadete).

Dirceu (Eriberto Leão)

Irmão de Irene, ele passou anos longe da cidade e retorna para Nova Primavera atrás da família (Foto/Reprodução: Globo)

O personagem retratado pelo ator é irmão de Irene (Glória Pires) e passou anos afastado de Nova Primavera. Anos depois, ele retorna informando que sente falta da família e está envolvido em um dos crimes da novela. No passado, o vilão abusou de Petra (Débora Ozório), mas ela não consegue lembrar do autor do crime. Ao rever o tio, a caçula começará a recordar, aos poucos, tudo o que aconteceu durante sua infância e irá lembrar que foi Dirceu o responsável pelo maior trauma de sua vida.

Pai de Antônio La Selva (Lima Duarte)

Personagem de Lima Duarte causará mudanças na vida do filho fazendeiro (Foto/Reprodução: Globo)

Ainda sem nome divulgado, o personagem revelará segredos sobre o passado do próprio filho. Ao encontrar Aline (Bárbara Reis), o veterano informa à moça que sempre foi renegado pelo fazendeiro. Tudo muda quando a namorada de Caio (Cauã Reymond) descobre a verdade e isso faz com que ela retome finalmente o poder de suas terras, roubadas pelo vilão.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com, Mirelly Pires)