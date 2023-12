Terra e Paixão: em qual capítulo a novela está?

A novela das nove "Terra e Paixão" chega ao fim no próximo mês. Depois de entrar no ar para substituir "Travessia", a trama escrita por Walcyr Carrasco encerra com o desfecho das principais histórias: Aline (Bárbara Reis) e sua luta contra Antônio La Selva (Tony Ramos). Além disso, o público vai conferir se Petra (Debora Ozório) será finalmente vingada, caso Dirceu (Eriberto Leão) seja preso pelos crimes cometidos no passado.

VEJA MAIS

Qual capítulo será exibido hoje?

Nesta quarta-feira (20) a TV Globo exibirá o capítulo 195 da novela. "Terra e Paixão" ficará no ar por mais um mês depois de aproximadamente nove meses na programação da emissora.

Qual a história de "Terra e Paixão"?

Ambientada no Mato Grosso do Sul, na cidade fictícia chamada Nova Primavera, a trama tem no enredo o universo rural e as histórias de amor, esperança e ambição. O folhetim apresenta a vida de Aline (Bárbara Reis), professora que fica viúva e cobiçada pelos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

Depois que o marido é assassinado, a protagonista decidiu assumir os negócios deixados por ele. Na nova vida, ela terá problemas ao ver as terras deixadas pelo marido serem cobiçadas pelo ambicioso Antônio (Tony Ramos), pai dos dois irmãos, e se vê apaixonada por Caio, despertando a ira do fazendeiro.

Como assistir na TV aberta?

O telespectador pode acompanhar o capítulo do dia logo após a exibição do Jornal Nacional. Sintonize o aparelho na Globo, às 21h20, quando a trama começa, e assista a trama ambientada na fictícia Nova Primavera.

Como assistir no Globoplay?

É possível acompanhar de forma gratuita os conteúdos exibidos na programação da emissora. Basta criar uma conta pelo celular, computador, ou outro dispositivo eletrônico de sua preferência. Veja o passo a passo:

Baixe o app do Globoplay ou acesse o site oficial do streaming; Clique em "agora na TV" e, em seguida, em "assista agora"; Você será redirecionado para o site da Globo, onde precisará criar a conta na plataforma da emissora; Preencha as informações solicitadas; Clique em "cadastrar"; Acesse o Globoplay e acompanhe o canal Globo ao vivo.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Mirelly Pires)