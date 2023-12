Ivete Sangalo no Maracanã: Confira o setlist, participações e onde assistir o show ao vivo

Em celebração aos 30 anos de carreira, a cantora Ivete Sangalo vai fazer uma festa com uma turnê especial em 30 estádios ao redor do Brasil. A primeira apresentação, que será um ‘esquenta’, acontece nesta quarta-feira (20), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Em 2006, ‘Veveta’ realizou o primeiro show no estádio do Maracanã, para a gravação de um DVD ao vivo e, 17 anos depois, promete abalar, sacudir e balançar os 60 mil fãs esperados na atração. Veja onde assistir, participações e setlist esperado na festa da baiana.

Onde assistir o ‘Ivete 3.0’

O show especial da ‘mainha’ com apresentação de Taís Araújo vai ser transmitido ao vivo na Globo, na quarta-feira (20), após a novela das nove ‘Terra e Paixão’. Além disso, a atração também deve ser transmitida, às 22h (horário de Brasília) nas plataformas de streaming Globoplay e Multishow.

Setlist do 'Ivete 3.0'

Ivete Sangalo lançou o EP "Reivete-se" antes do show e as novas canções da produção devem compor o setlist. Uma das músicas é uma parceria com Ludmilla, "Macetando", seguida de "Gigante (Tanto)", que é uma declaração que Ivete compôs para seus fãs e “Você Não Sai”.

‘Veveta’ também deve revisitar os sucessos de sua carreira e colocar todo mundo para dançar com "Sorte Grande", "Quando a Chuva Passar", "Abalou", "Não Precisa Mudar", "Festa" e outras.

Participações em 'Ivete 3.0'

Ludmilla e Andreas Kisser, guitarrista da banda Sepultura, são os artistas confirmados na apresentação até o momento.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)