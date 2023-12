Saiba o valor da fortuna do Brad Pitt aos 60 anos

Na última segunda-feira, 18, Brad Pitt completou 60 anos. O ator já acumula um currículo extenso em diversas superproduções. Nascido em Shawnee, Oklahoma, nos Estados Unidos, o astro começou sua carreira na década de 1980, na Califórnia. Desde então já interpretou diversos papéis, como um assassino de aluguel em Sr. e Sra. Smith, e o famoso Benjamin, em O curioso caso de Benjamin Button.

Além do currículo extenso nas telonas, o ator também segue carreira de produtor na Plan B Entertainment. A produtora de filmes foi fundada em 2001 por Brad Pitt, Brad Grey e Jennifer Aniston. Em 2006, Pitt se tornou o único proprietário, mas vendeu 60% da empresa em 2022 para o conglomerado Mediawan.

O ator tem uma lista grande de filmes de sucesso. Entre os principais títulos estão Bastardos Inglórios, Clube da Luta, O curioso caso de Benjamin Button e Onze homens e um segredo. Já foram mais de 70 filmes ao longo da carreira, mas o maior sucesso de bilheteria do ator talvez não seja o mais óbvio.

De acordo com o site Celebrity Worth, a fortuna do Brad Pitt está em torno de US$ 300 milhões. O ator tem um portfólio de negócios imobiliários entre seus investimentos, com um valor aproximado de US$ 100 milhões em propriedades espalhadas pelo mundo inteiro. Além disso, em 2010, Brad Pitt e Angelina compraram uma vila na Itália por cerca de US$ 41 milhões.