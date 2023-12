Morre o compositor Veloso Dias: Amigos e familiares falam sobre saudade e legado deixado pelo poeta

O cenário musical paraense está de luto com a notícia do falecimento do compositor e poeta Veloso Dias, aos 72 anos, na manhã desta terça-feira (19), em Belém. Conhecido pela sua autenticidade e carisma, Veloso deixou um legado musical que marcou gerações, conforme citados em várias mensagens publicadas nas redes sociais destinadas a homenagear o artista. Em conversa com Grupo Liberal, o irmão dele, Márcio Dias, relembrou que Veloso dedicou a vida à música, sendo o único da família no ramo, e que os festivais de canção em Ourém, sua terra natal, foram inspirados por ele. O artista deixou seis filhos e uma esposa.

Márcio revelou detalhes da trajetória do irmão, que, mesmo formado em Economia, escolheu a música como passatempo, deixando um patrimônio musical de mais de 400 composições. Entre elas, destacam-se não apenas “Ex Mai Love”, hit de Gaby Amarantos que foi trilha da abertura da novela global “Cheia de Charme”; “Meu coração é Brega”, gravada por Fafá de Belém; mas também a marcante “Miss Vitamina”, dos Vingadores do Brega.

“Ele sempre foi dedicado à música. Ele deixou para nós um vazio grande, uma saudade enorme. Ele foi daqueles irmãos que marcam a vida da gente, dos amigos. Veloso herdou o coração gigante do nosso pai”, desabafou Márcio, evidenciando a importância de Veloso na vida daqueles que o cercavam.

Gaby Amarantos, intérprete de um dos maiores sucessos de Veloso, lamentou a perda para a música paraense e brasileira. "O Veloso sempre foi um grande compositor que tinha música em todos os estilos. 'Ex Mai Love' é presença certa no meu repertório, que as pessoas levantam a mão e cantam para brindar o talento do grande artista da nossa terra", declarou a cantora.

O cantor Felipe Cordeiro, que teve uma longa relação de amizade e colaboração com Veloso, também compartilhou suas lembranças. "Veloso é um cara que deixa uma memória, que além de ser compositor, cheio de ideias, cheio de humor, tinha uma personalidade muito fuleira como a gente diz aqui. Ele deixa um legado de simplicidade, originalidade na música paraense que ele tanto referenciava. Vai deixar saudade o Veloso Dias", afirmou.

Além das homenagens dos próprios artistas que conviveram com Veloso, as redes sociais também foram inundadas por mensagens de fãs, políticos e admiradores que expressaram gratidão pelo legado deixado pelo compositor. Uma das homenagens foi publicada pela ex-deputada estadual pelo PSOL, Marinor Brito. Nela, Marinor agradeceu o amigo por compartilharem tantos momentos juntos. “Obrigada Veloso, pela caminhada, pela amizade sincera, pela confiança, pelos abraços e pelas gargalhadas. Vai em paz, grande amigo”, declarou.