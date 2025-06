Conheça três doramas com o ator Byeon Woo-seok, estrela de 'Adorável Corredora'

O ator e modelo sul-coreano Byeon Woo-seok iniciou a carreira nas passarelas em 2010. Ele chegou a desfilar na Milan Fashion Week, em 2015. A sua carreira nas telinhas é recente, começando com papéis coadjuvantes. No ano passado, ele ganhou popularidade com um dorama famoso que continua em alta entre os fãs.

Dentre as indicações dos K-Dramas com Byeon Woo-seok, está a série sul-coreana "Adorável Corredora", também conhecida pelo título em inglês "Lovely Runner". Ela é estrelada por Byeon Woo-seok, Kim Hye-yoon, Song Geon-hee e Lee Seung-hyub. O enredo da história é sobre uma jovem que reencontra sentido na vida nas músicas do seu ídolo, mas logo terá que enfrentar um novo desafio.

VEJA MAIS

A direção do dorama é por conta de Yoon Jong Ho, que também dirigiu o K-Drama "Flower of Evil", e Kim Tae Yub, diretor de "When My Love Blooms". O roteiro é assinado por Lee Shi Eun, que também escreveu "Beleza Verdadeira".

Confira três doramas com Byeon Woo-seok:

1. Dorama "Adorável Corredora" ("Lovely Runner")

Sinopse: Uma jovem fã de K-pop tem como ídolo um ex-nadador. Ela encontrou um sentido na vida por meio das músicas dele. Acontece que ele tem uma morte repentina, em que a jovem fica abalada. Certo dia, a menina consegue ser transportada ao passado, quando o astro tinha apenas 19 anos. Ela tem como missão evitar o destino infeliz.

Elenco: Byeon Woo-seok, Kim Hye-yoon, Song Geon-hee, Lee Seung-hyub

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 16

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Mulher Forte Kang Nam-soon" ("Strong Girl Nam-soon")

Sinopse: Uma jovem desapareceu na Mongólia, só que anos mais tarde resolve voltar para a Coreia do Sul e reencontrar com a sua família biológica. Quando ela conhece a mãe e a avó, descobre que as mulheres da família possuem um poder sobrenatural. Por conta disso, elas são envolvidas numa investigação criminal para ajudar um detetivive num caso de tráfico de drogas.

Elenco: Lee You-mi, Kim Jung-eun, Kim Hae-sook e Byeon Woo-seok

Gênero: Comédia

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Passarela de Sonhos"

Sinopse: Três jovens estão em busca da realização dos seus sonhos e não medem esforços para isso. Num mundo em que eles têm que lutar pelo próprio sucesso sem a ajuda de ninguém, deverão provar o seu valor, ainda que não sejam de uma classe social alta.

Elenco: Park Bo-gum, Park So-dam, Byeon Woo-seok

Gênero: Drama

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web de Oliberal.com)