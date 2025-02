Conheça o dorama 'Adorável Corredora'; saiba a história e onde assistir

O dorama "Adorável Corredora", também conhecido como "Lovely Runner", é uma série sul-coreana dirigida por Yoon Jong-ho e Kim Tae-yub. Jong-ho também dirigiu "Flor do Mal", enquanto Tae-yub dirigiu "Quando Meu Amor Floresce", disponíveis no Viki. O roteiro do K-Drama é por conta de Lee Shi-eun, que escreveu o dorama "Beleza Verdadeira", disponivel na Netflix e no Viki.

A história da série sul-coreana é sobre uma garota que ama demais o seu ídolo que morreu recentemente. Ela acaba voltando no tempo e fará de tudo para não deixar que ele tenha o mesmo fim, mesmo que a relação dos dois não seja das melhores logo no início.

Confira os detalhes do dorama "Adorável Corredora":

Trailer do dorama "Adorável Corredora"

Sinopse do K-Drama "Adorável Corredora"

Um ex-atleta já brilhava como uma celebridade desde a sua estreia no esporte. Mesmo aparentando ter uma vida perfeita depois que virou um ídolo K-pop, a indústria do entretenimento o deixou completamente exausto. Ele tem uma fã apaixonada que teve um acidente na infância e alguns sonhos não puderam ser realizados.

Graças às músicas do artista, ela conseguiu superar alguns desafios. Quando ele morre de forma trágica, ela fica profundamente triste. Num dia, ela acaba voltando no tempo em que o astro estava no ensino médio. Será que ela vai conseguir evitar o fim do seu ídolo?

Qual o gênero da série "Adorável Corredora"?

O gênero do dorama é comédia romântica e fantasia.

Qual o elenco da produção sul-coreana "Adorável Corredora"?

Byun Woo-seok, Kim Hye-Yoon, Song Geon-hee e Lee Seung-hyub fazem parte do elenco principal do K-Drama.

A atriz Kim Hye-Yoon dá vida a "Im Sol" no K-Drama "Adorável Corredora" (Reprodução / Instagram @hye_yoon1110)

O ator Byun Woo-seok interpreta "Ryu Sun Jae" no dorama "Adorável Corredora" (Reprodução / Instagram @byeonwooseok)

Qual a classificação do dorama "Adorável Corredora"?

O dorama é feito para pessoas maiores de 14 anos.

Quantos episódios tem o K-Drama "Adorável Corredora"?

A série sul-coreana tem 16 episódios, em que cada um tem duração média de 70 minutos.

Onde assistir ao dorama "Adorável Corredora"?

O dorama está disponível no Viki.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)