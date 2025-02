Conheça o dorama 'O Mundo dos Casados'; saiba a história e onde assistir

O dorama "O Mundo dos Casados", também conhecido pelo nome em inglês "The World of the Married", é uma série sul-coreana sobre traição e vingança que tem feito sucesso entre os dorameiros e dorameiras. Kim Hee-ae, Park Hae-joon, Han So-hee, Park Sun-young e Kim Young-min estão no elenco. Eles são dirigidos por Mo Wan-il, que também dirigiu os doramas "No Ar" e "Quando Ninguém Vê", disponíveis na Netflix.

O roteiro do dorama é por conta de Joo Hyun, que também escreveu o dorama "Revolutionary Love", disponível na AppleTV+.

Confira os detalhes do dorama "O Mundo dos Casados":

Trailer do dorama "O Mundo dos Casados"

Sinopse do K-Drama "O Mundo dos Casados"

Uma família parece viver um verdadeiro conto de fadas, em que a esposa é uma médica bem-sucedida que ajudou o marido com uma empresa de entretenimento. Além disso, eles têm um filho adolescente. As aparências enganam quando a família começa a ruir por conta de uma traição. O marido está tendo um caso e até os amigos em comum ajudam para que ninguém saiba. Depois de descobrir, ela começa a planejar como se vingar e ele terá que pagar um preço alto por conta disso.

Qual o gênero do dorama "O Mundo dos Casados"?

A série é classificada como Drama pela plataforma.

Qual o elenco "O Mundo dos Casados"?

O elenco da série sul-coreana é formado por Kim Hee-ae, Park Hae-joon, Han So-hee, Park Sun-young e Kim Young-min.

Quantos episódios tem "O Mundo dos Casados"?

O K-Drama tem 16 episódios, em que cada um tem duração média de 60 minutos.

Qual a classificação "O Mundo dos Casados"?

A série é feita para maiores de 16 anos.

Onde assistir ao dorama "O Mundo dos Casados"?

O dorama "O Mundo dos Casados" está disponível na Globoplay.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)