'Pinóquio' vira dorama no ano em que animação de Walt Disney completa 85 anos

Há 85 anos, estreou o segundo longa-metragem animado de Walt Disney que se tornaria um clássico das telonas: "Pinóquio", que conta a história de um garoto de madeira que sonha em se tornar humano e não pode mentir, senão o nariz cresce.

A história é inspirada no romance de Carlo Collodi, chamado "As Aventuras de Pinóquio", em 1883. De lá para cá diversas produções se inspiraram na obra do italiano, como é o caso do K-Drama de mesmo nome e a adaptação do diretor ganhador do Oscar, Guillermo del Toro.

No caso da história do dorama, uma jovem não consegue mentir. Por isso, ela procura uma profissão em que só tenha que falar a verdade. Assim, um dos grandes sonhos dela é se tornar jornalista.

A série sul-coreana é estrelada por Lee Jong-suk, Park Shin-hye e Kim Young-kwang. Eles são dirigidos por Jo Soo-won, que também dirigiu o K-Drama "Eu Ouço a sua Voz" e "Doutor John", ambos disponíveis na Netflix. O roteiro da série é por conta de Park Hey-ryun, que também escreveu o dorama "Enquanto Você Dormia" e "Diva à Deriva", que também estão disponíveis no Viki e na Netflix, respectivamente.

Confira os detalhes do dorama "Pinóquio":

Trailer do dorama "Pinóquio"

Sinopse do K-Drama "Pinóquio"

Dois amigos finalmente realizam o sonho de se tornarem repórteres, apesar das motivações serem diferentes. Ela tenta seguir os passos da mãe, enquanto lida com uma síndrome que não a permite mentir. Ele é envolvido num segredo obscuro sobre mentiras da mídia. Por isso, ele se torna um jornalista honesto, em busca de mudança e justiça. Apesar de tentar manter o passado lá atrás, a verdade acaba batendo à porta do rapaz e a situação dele fica complicada.

Qual o gênero da série sul-coreana?

A produção é um drama.

Qual a classificação do dorama?

A série é feita para pessoas maiores de 12 anos.

Qual o elenco do K-Drama "Pinóquio"?

Lee Jong-suk, Park Shin-hye e Kim Young-kwang são os protagonistas.

O ator Lee Jong-suk interpreta "Choi Dal Po" / "Ki Ha Myung" (Reprodução / Instagram @jongsuk0206)

A atriz dá vida a "Choi In-ha", que tem a Síndrome do Pinóquio (Reprodução / Instagram @ssinz7)

O ator Kim Young-kwang vive "Seo Beom-jo" no K-Drama (Reprodução / Instagram @aksakfn12)

Quantos episódios tem a série "Pinóquio"?

A série conta com 20 episódios, em que cada um tem duração média de 58 minutos.

Onde assistir ao K-Drama "Pinóquio"?

A série está disponível na Netflix, Kocowa e Viki.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)