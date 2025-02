A procura por novelas turcas tem crescido entre o público brasileiro, que já é fã das novelas brasileiras. Acontece que nem sempre é fácil encontrar séries turcas que estejam dubladas ou legendadas em português.

Dentre as indicações, está o seriado "Hercai: Amor e Vingança", que conta a história de um homem que está em busca de vingança pelo o que aconteceu com os seus pais. O título original da série é "Hercai" e tem Cem Karci, Benal Tahiri na direção da novela. O roteiro dela foi escrito por Sümeyye Ezel. O elenco de peso é formado por Akin Akınözü, Ebru Sahin, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer e Gülçin Hatihan.

A série foi lançada em 2019 e conta com duas temporadas.

Confira 12 séries turcas para assistir em Português em 2025:

Novela Turca "O Famoso Alfaiate"

Sinopse: Alguns segredos são difíceis de serem guardados, principalmente aqueles que transbordam do coração. Peyami (Çağatay Ulusoy) é um jovem que herdou o negócio e o talento do avô, famoso alfaiate de Instambul. Depois que o avô morreu, alguns segredos precisam ser mantidos longe de todos. As coisas começam a se intensificar quando a noiva do seu melhor amigo, chamada Esvet (Şifanur Gül), procura Peyami para fazer seu vestido de casamento, mas ela acaba entrando na vida dele de outra forma.

Gênero: Drama e Romance

Episódios: 23

Disponível: Netflix

Novela Turca "Armadilha do Amor"

Sinopse: Ayşe (Burcu Özberk) é uma jovem costureira que trabalha numa fábrica de roupas e tem o sonho de encontrar o grande amor e que tenta escapar do controle de sua família, principalmente os seus dois irmãos mais velhos Erkut (Uğur Uzunel) e Riza (Taner Rumeli). Tentando juntar as coisas, ela finge se casar com um playboy e herdeiro de uma fábrica de tecidos, Kerem (Çağlar Ertuğrul).

Gênero: Comédia e Romance

Episódios: 45 (em andamento)

Disponível: Globoplay

Novela Turca "Asas da Ambição"

Sinopse: A história central da série turca é sobre conflito geracional, principalmente a geração X e Z. Alguns conflitos surgem a partir da adaptação da geração X nas redes sociais e no jeito deles fazerem negócio. Enquanto isso, a adaptação não é um problema para as pessoas da geração Z. Quando a jovem Aslı Tuna (Miray Daner) é escolhida para ser âncora de um jornal tradicional, ela logo entra em conflitos com outros profissionais. Enquanto isso, ela tenta alcançar o sucesso, independente de qualquer coisa.

Gênero: Drama

Episódios: 24

Disponível: Netflix

Novela Turca "Hercai: Amor e Vingança"

Sinopse: Miran (Akın Akınözü) está em busca de vingança por conta da morte de seus pais. O seu plano é entrar para a família que destruiu a sua, mas ele não contava com as surpresas do destino e do amor em sua vida. Ele acaba se apaixonando pela neta do cruel Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan), chamada Reyyan Şadoğlu (Ebru Şahin).

Gênero: Drama e Romance

Episódios: 272

Disponível: Globoplay

Novela Turca "O Segredo do Templo"

Sinopse: Atiye (Beren Saat) é uma pintora que tem uma vida perfeita em Istambul, capital da Turquia. Ela vive com o namorado e a sua família, que não negam apoio para ela. As coisas começam a ter um rumo diferente quando ela conhece um jovem chamado Erhan (Mehmet Günsür), um arqueólogo envolvido na escavação do templo mais antigo do mundo. Ela tem acesso às ruínas e descobre um símobolo misterioso que conecta a sua vida e o templo.

Gênero: Drama

Episódios: 24

Disponível: Netflix

Novela Turca "Meia-noite no Hotel Pera Palace"

Sinopse: Esra (Hazal Kaya) tem a missão de escrever sobre o fabuloso hotel Pera Palace. Enquanto está dedicada ao seu empreendimento, ela descobre um segredo sobre um dos quartos do local. O quarto 411 é um portal para o ano de 1919 e ela fica no meio de um fogo cruzado depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Ela fica como guardiã do tempo, em que terá que proteger o futuro para que nada de ruim aconteça. Enquanto isso, ela conhece Halit (Selahattin Pasali), dono de uma balada e sujeito misterioso.

Gênero: Drama e Romance

Episódios: 16

Disponível: Netflix

Novela Turca "Esqueça-me Se Puder"

Sinopse: Esra (Burcu Özberk) e Ozan (İlhan Şen) formavam um casal, mas eles se divorciaram. Depois de algum tempo, eles se reencontram, mas apenas para viverem uma vingança. O que eles não sabiam era que o plano inicial se tornaria numa nova oportunidade para o amor, que estava adormecido nos dois.

Gênero: Comédia e Romance

Episódios: 107

Disponível: MAX

Novela Turca "A Sonhadora"

Sinopse: A trama da novela se passa numa agência de publicidade chamada Fikri Harika. O dono dela é Aziz (Ahmet Somers), que tem dois filhos, Emre (Birand Tunca) e Can (Can Yaman). Can assume o controle da empresa, mesmo contra a sua vontade e de seu irmão, já que ele é uma pessoa que gosta de curtir a vida. Apesar disso, ele assume o cargo depois de uma tragédia na família. Enquanto isso, ele encontra Sanem (Demet Özdemir), uma jovem que começou a trabalhar recentemente na empresa e que deseja ser escritora.

Gênero: Comédia e Romance

Episódios: 161 (em andamento)

Disponível: Globoplay

Novela Turca "Jogos do Destino"

Sinopse: Ada Tözün (Cemre Baysel) faz parte de uma família em que as mulheres que não se casam com o primeiro amor, acabam ficando viúvas cedo ou solitárias. Ela acreditava que não teria o mesmo destino, porque ia casar com o primeiro homem por quem se apaixonou, Rüzgar (İdris Nebi Taşkan). As coisas não ficam fáceis quando ela é abandonada no altar.

Gênero: Comédia e Romance

Episódios: 58

Disponível: Globoplay

Novela Turca "Amor na Ilha"

Sinopse: Dois jovens se encontram pela primeira vez numa ilha localizada no Mar Egeu. Haziran (Ayça Aysin Turan) é uma jovem empresária que procura encontrar novos caminhos com a viagem, enquanto Poyraz (Alp Navruz) quer fugir do passado dele e esconde alguns segredos. Diante desse cenário, os dois acabam se conectando, então surge uma paixão avassaladora. Mesmo assim, alguma coisa não deixa eles ficarem juntos. Anos depois, eles se reencontram de forma inesperada. Será que o amor vai prevalecer?

Gênero: Drama e Romance

Episódios: 83

Disponível: MAX

Novela Turca "Marasli: O Protetor"

Sinopse: Celâl Kün, conhecido como Marasli (Burak Deniz) é um ex-comandante das forças especiais turcas que busca uma vida mais tranquila ao abandonar a vida militar após sua filha, Zelis (Bedriye Roza Çelik), ser gravemente ferida em um ataque terrorista. Tudo muda quando Mahur Türel (Alina Boz) entra na sua vida e ela registra um crime pelo qual será perseguida pelos criminosos. Marsali salva a vida dela e é contratado pelo pai da fotógrafa, Aziz Türel (Kerem Atabeyoglu). Com o tempo, os dois vão se aproximando e tudo pode acontecer.

Gênero: Ação e Romance

Episódios: 74

Disponível: Globoplay

Novela Turca "Iludida"

Sinopse: A médica Asya (Cansu Dere) é casada com Volkan (Caner Cindoruk). Ela tenta equilibrar a vida amorosa com a carreira num hospital famoso da cidade. As coisas começam a complicar quando ela encontra um fio de cabelo num cachecol do marido. É a partir daí que as coisas mudam entre os dois.

Gênero: Drama e Romance

Episódios: 149

Disponível: MAX

