Conheça o dorama 'Meu Grande Amor'; saiba a história e onde assistir

O dorama "Meu Grande Amor", também conhecido pelo nome em inglês "My Dearest", é uma produção sul-coreana que conta com Namkoong Min, Ahn Eun-jin, Lee Chung-ah, Lee Hak-joo, Lee Da-in e Kim Yoon-woo no elenco. Eles são dirigidos por Kim Sung Yong, que também dirigiu o K-Drama "O Véu", e Lee Han Joon, diretor da série "Jovens Herdeiros". A história foi escrita por Hwang Jin Young, que também escreveu o dorama "Rebelde: Ladrão que Roubou o Povo".

A série é sobre um casal inesperado, em que ele é acostumado a ser uma pessoa sozinha, enquanto ela encanta a todos por onde passa. Mesmo assim, eles terão que lidar com o amor e guerra que está preocupando a sociedade em que vivem.

Confira os detalhes do dorama "Meu Grande Amor":

Trailer do dorama "Meu Grande Amor"

Sinopse do dorama "Meu Grande Amor"

Uma jovem chama a atenção de todos por onde passa, em que eles sempre ficam apaixonados por ela. Mas ela nunca conseguiu fazer o mesmo pelo único homem por quem ela se interessou. Ele é um homem de coração frio, porém nobre, e passou a vida toda sozinho até o destino colocar a jovem no caminho dele. Apesar do ambiente amor, a história envolve uma guerra que fará com que eles fiquem confusos em relação ao amor. Será que eles serão capazes de suportar?

Qual o elenco do dorama "Meu Grande Amor"?

A série sul-coreana é estrelada por Namkoong Min, Ahn Eun-jin, Lee Chung-ah, Lee Hak-joo, Lee Da-in e Kim Yoon-woo.

Qual a classificação do dorama "Meu Grande Amor"?

O K-Drama é indicado para pessoas maiores de 14 anos.

Qual o gênero do dorama "Meu Grande Amor"?

A produção sul-coreana é classificada como Melodrama e Época.

Quanto episódios tem o dorama "Meu Grande Amor"?

A série tem 21 episódios, em que cada um tem duração média de 80 minutos.

Onde assistir ao dorama "Meu Grande Amor"?

A série está disponível no Viki e Kocowa.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)