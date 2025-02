Doramas que estreiam em fevereiro nos streamings; confira

O mês de fevereiro está chegando recheado de estreias. Algumas das novidades estão cercadas de expectativas, seja por conta do elenco ou das histórias dos K-Dramas. As novidades são para todos os gostos, indo do thriller até o romance.

Dentre os destaques está o dorama "Newtopia", estrelado por Jisoo, Park Jeong-min e Kim Joon-han. Eles são dirigidos por Yoon Sung-hyun, que faz sua estreia na direção de séries. O roteiro é por conta de Ji Ho-jin e Han Jin-won. Ho-jin escreveu o roteiro do K-Drama "Uma Loja para Assassinos", enquanto Jin-won escreveu o filme "Parasita", vencedor em quatro categorias do Oscar, incluindo "Melhor Filme" e "Melhor Roteiro Original", em 2020.

VEJA MAIS

Confira os doramas que estreiam em fevereiro:

Dorama "For Eagle Brothers"

O K-Drama de comédia estará disponível no Viki e no Kocowa (Divulgação)

Sinopse: Depois de 45 anos solteira, uma mulher que trabalha nos Correios se casa com um dono de cervejaria. Mas dez dias depois do casamento, ele morre. Por ela ser a nora mais velha, ela acaba tomando conta do negócio do falecido marido, que serve como ganha-pão dos cunhados. Os boatos são de que ela que causou a morte do esposo e todos acham que ela é uma mulher cruel. Mas a realidade é um pouco diferente disso. Será que a empresa e a família vão superar os desafios e continuar funcionando?

Gênero: Comédia romântica

Episódios: 50

Elenco: Uhm Ji-won, Ahn Jae-wook, Choi Dae-chul, Kim Dong-wan, Yoon Park e Lee Seok Gi.

Classificação: 14 anos

Disponível: Kocowa e Viki

Estreia: 2 de fevereiro

Dorama "Kick Kick Kick Kick"

A história vai explorar a relação entre um produtor e um ator famoso (Divulgação)

Sinopse: A história se passa dentro de um escritório de uma produtora de conteúdo. Dentre as pessoas que trabalham no local, está um ator desatualizado e um produtor de entretenimento popular. Nesta comédia, será possível acompanhar diferentes situações que acontecem por causa do processo de criação e gestão do local.

Gênero: Comédia

Episódios: 12

Elenco: Ji Jin-hee, Lee Kyu-hyung, Baek Ji-won e Lee Min-jae.

Classificação: 14 anos

Disponível: Viki

Estreia: 5 de fevereiro

VEJA MAIS

Dorama "Newtopia"

O K-Drama "Newtopia" terá como estrela a artista Jisoo, do Blackpink (Divulgação)

Sinopse: Um casal tenta se encontrar enquanto a cidade está infestada de zumbi. Mesmo que eles tenham acabado de terminar e tenham que correr muitos perigos para que o amor possa prevalecer, ela vai atrás do seu amado por mais que ele esteja cumprindo o serviço militar obrigatório.

Gênero: Comédia, Romance e Drama

Episódios: 8

Elenco: Jisoo, Park Jeong-min e Kim Joon-han.

Classificação: a plataforma ainda não classificou a série.

Disponível: Prime Video

Estreia: 7 de fevereiro

VEJA MAIS

Dorama "Um Amor de Cinema"

Dorama chega na Netflix em fevereiro e é aguardado sob expectativas (Divulgação)

Sinopse: Um jovem crítico de cinema trabalha como figurante, já que é apaixonado pela sétima arte. Um dia ele conhece uma diretora iniciante que tem o sonho de conquistar a fama na indústria cinematográfica. Mesmo com a conexão forte e quase espontânea entre os dois, eles não conseguem ficar juntos. Mas o destino reservou o futuro para que eles possam se reencontrar e tentar reviver o amor. Será que eles vão conseguir equilibrar ambições e prioridades enquanto tem que lidar com traumas do passado para que fiquem juntos?

Gênero: Romance

Episódios: 10

Elenco: Choi Woo-shik, Park Bo-young e Lee Jun-young.

Classificação: 12 anos

Disponível: Netflix

Estreia: 14 de fevereiro

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)