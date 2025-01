Conheça 3 doramas com Han Ji-eun, atriz de 'Grupo de Estudos', e saiba onde assistir

Han Ji-eun é uma atriz sul-coreana de 37 anos que já atuou em diversos doramas ao longo dos 15 anos de carreira. Atualmente, ela está em dois doramas de sucesso, o K-Drama "Pergunte às Estrelas", ao lado do ator Lee Min-ho, Kong Hyo-jin e Oh Jung-se, que está disponível na Netflix, e a série sul-coreana "Grupo de Estudos", com Minhyun, Cha Woo-min e Shin Soo-hyun, disponível no Viki.

Dentre as indicações está o dorama "Apaixonados na Cidade", onde Ji-eun atua ao lado de Chang-wook, Kim Ji-won, Kim Min-seok, So Joo-yeon e Ryu Gyeong-su. Eles são dirigidos por Park Shin-woo, que dirigiu o dorama "Tudo Bem Não Ser Normal". O roteiro é por conta de Jung Hyun-jung, que escreveu a série sul-coreana "Romance is a Bonus Book", disponível na Netflix.

VEJA MAIS

Conheça 3 doramas com Han Ji-eun:

Dorama "Bad And Crazy"

Sinopse: Um detetive nada honesta começa a ter uma segunda personalidade que tem senso de justiça. Ele não deixa que nada entre no seu caminho para ter sucesso, por isso se esforça no trabalho. Foi assim que ele conseguiu algumas promoções rapidamente em pouco tempo de carreira. As coisas começam a entrar em desequilíbrio quando um companheiro começa a atuar. A personalidade dos dois, apesar de semelhantes, começam a entrar em conflito.

Gênero: Suspense

Classificação: 16 anos

Elenco: Lee Dong-wook, Wi Ha-jun, Han Ji-eun.

Episódios: 12

Disponível: Netflix

Dorama "O Drama da Minha Vida"

Sinopse: Três amigas na faixa dos 30 anos passam a lidar com os dilemas típicos dessa idade. Além disso, elas navegam pela indústria do entretenimento, onde uma é roteirista com personalidade forte, a outra faz parte do marketing de uma produtora enquanto precisa criar seu filho sozinha. A última amiga do trio é uma documentarista que vê seu filme virar hit inesperadamente. Assim, elas vão tentar equilibrar carreiras, sonhos e relacionamentos.

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Elenco: Chun Woo-hee, Jeon Yeo-been e Han Ji-eun.

Episódios: 16

Disponível: Netflix, Viki e Kocowa.

VEJA MAIS

Dorama "Apaixonados na Cidade"

Sinopse: A série retrata jovens sul-coreanos lidando com o amor e as aventuras românticas. As histórias podem ser encaradas como crônicas de amor, em que cada casal será diferente. Há quem esteja buscando o amor e faça de tudo para que ele seja eterno. Há também quem não esteja querendo lidar com esse "problema", porque o mundo tem muito mais a oferecer. Outros buscam relacionamentos diferentes dos convencionais. Enquanto cada um busca sobreviver numa das maiores metrópoles do mundo, eles vão viver experiências de altos e baixos em relação ao amor.

Gênero: Romance

Classificação: 12 anos

Elenco: Ji Chang-wook, Kim Ji-won, Kim Min-seok, So Joo-yeon, Ryu Gyeong-su e Han Ji-eun.

Episódios: 17

Disponível: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)