Zé Felipe nega traição a Virginia Fonseca: 'prove que é verdade'

Zé Felipe negou rumores de uma suposta traição a Virginia Fonseca, de quem se separou em 27 de maio. Por meio das redes sociais, nessa quarta-feira, 4, o cantor afirmou: "Tem uma coisa que vem me incomodando desde que a gente anunciou que tínhamos (sic) separado, eu e a Virginia."

Os rumores partiram da coluna Erlan Bastos em Off, que relatou que a separação de Virgina e Zé Felipe foi motivada por uma suposta traição por parte do cantor com uma de suas bailarinas, Karol Gerez.

Sobre isso, Zé Felipe explicou que os boatos são infundados: "Pelo amor de Jesus Cristo, é óbvio que é mentira. Mas uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade se ninguém desmentir ... Prove que é verdade."

"Eu nunca me traí, eu nunca traí a Virginia, nunca traí as minhas filhas, minha família", completou.

Karol Gerez faz pronunciamento

Karol Gerez, bailarina de Zé Felipe que foi apontada como um suposto pivô do término, fez um pronunciamento em suas redes sociais sobre o ocorrido.

"Gostaria de falar uma coisinha aqui com vocês ... São essas mentiras que andam acontecendo, que todo mundo já sabe que é mentira. Mas quer tentar alimentar isso como se fosse uma verdade. Eu ando recebendo muitas mensagens maldosas, tanto eu quanto a minha família, meu relacionamento, e não está legal, não está bacana", disse.

A dançarina explicou que pensou que os ataques iriam parar após alguns dias, mas que não foi isso que aconteceu. Ela afirmou que não aconteceu nada entre ela e Zé Felipe. "Nem teve envolvimento com nada. E é isso, são muitas mentiras e mentiras."