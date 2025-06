Festival do Abacaxi: Alok, Pedro Sampaio, Jota Quest estão confirmados em Barcarena; veja atrações

As atrações da 43ª edição do Festival do Abacaxi foram anunciadas em evento realizado em Barcarena, sede do evento. Com shows inéditos, as apresentações são de artistas com fama nacional e internacional. Além dos nomes já confirmados, duas atrações surpresas serão conhecidas em breve. Os show vão ocorrer entre os dias 25 e 28 de setembro, no Ecoparque do Cafezal.

A Prefeitura de Barcarena anunciou ao público quem irá se apresentar ao longo dos quatro dias, que já são tradição no calendário cultural paraense. Entre os nomes confirmados estão Alok, Pedro Sampaio, Jota Quest, Léo Santana, Gustavo Mioto, Mumuzinho, Belo, Aline Barros, Viviane Batidão e outros artistas.

"O povo de Barcarena entende que o Festival do Abacaxi é literalmente a cara dele, porque a gente o trata com carinho, respeito e com a grandeza que o povo de Barcarena merece. Quando a gente faz investimento para o festival, a gente quer fazer uma festa bonita, que já ultrapassou os limites do campo e da agricultura familiar. Hoje, o festival fala de gastronomia, sustentabilidade, inclusão social, economia e fala da nossa terra, do nosso povo e da nossa gente. É por isso que nós temos muito respeito e entusiasmo para fazer essa festa para todos nós e para os que amam o município de Barcarena", disse Renato Ogawa, Prefeito de Barcarena.

Através da mega estrutura montada no Ecoparque do Cafezal, o festival irá proporcionar ao público uma visão ampla do palco principal, além disso, no espaço ainda terá camarotes, área de alimentação, estacionamento e segurança reforçada. Vale lembrar, que a entrada é gratuita.

Festival do Abacaxi é reconhecido como Patrimônio Cultural Artístico do Pará desde 2009. Além dos shows, o cronograma do evento inclui concursos, competições esportivas e o tradicional Circuito Cultural, atraindo moradores e visitantes de várias regiões.

Agende-se

Quinta-feira, 25 de setembro - Thales Roberto e Aline Barros

Sexta-feira, 26 de setembro - Alok, Jota Quest, Viviane Batidão e Henry Freitas

Sábado, 27 de setembro - Gustavo Mioto, Pedro Sampaio, Léo Santana e Liu Live

Domingo, 28 de setembro - Mumuzinho, Belo e Malifoo