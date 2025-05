Conheça cinco doramas com romances lançados em 2025 para relaxar no final de semana

Muitas pessoas costumam recorrer aos doramas para dar uma relaxada da rotina e esfriar a cabeça. Existem produções asiáticas perfeitas para essa situação. Com a chegada de mais um final de semana e a possibilidade daquele descanso merecido, separamos uma lista de K-Dramas com romance para relaxar.

Dentre as indicações está o K-Drama "Uma Seul Desconhecida". O dorama foi lançado em maio de 2025 e já está fazendo sucesso entre os fãs das séries sul-coreanas. Ele é estrelado por Park Bo-young, Park Jin-young e Ryu Kyung-soo. O enredo da história é sobre duas irmãs gêmeas que estão insatisfeitas com as suas rotinas. Por conta disso, elas resolvem fazer uma mudança. Uma vai viver a vida da outra.

VEJA MAIS

O dorama é dirigido por Park Shin Woo, que também dirigiu "Pergunte às Estrelas", "Tudo Bem Não Ser Normal" e "Apaixonados na Cidade". O roteiro é assinado por Lee Kang, que também escreveu "A Juventude de Maio".

Confira cinco doramas com romances lançados em 2025

1. Dorama "Uma Seul Desconhecida"

Sinopse: Duas irmãs gêmeas vivem o drama do amadurecimento enquanto convivem. Elas só são parecidas fisicamente, apesar de terem sido criadas juntas. Certo dia, elas resolvem trocar de vida. Assim, uma atleta e uma funcionária pública vão poder experimentar como é viver a vida de uma forma diferente, em que vão fazer redescobertas sobre o amor e a rotina.

Gênero: Drama

Elenco: Park Bo-young, Park Jin-young e Ryu Kyung-soo

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Meu Querido Nêmesis"

Sinopse: A série conta a história de uma mulher que é líder de uma equipe de planejamento numa famosa loja de departamento, além de ser um exemplo de profissional por conta do seu esforço e dedicação no trabalho. A sua personalidade não aceita que ninguém a desmereça, até que um dia tem que lidar com o herdeiro e seu mais novo chefe. Eles se conheceram há 16 anos, enquanto eram adolescentes e participavam de um jogo online. Ela era conhecida como "Strawberry" e ele se chamava "Black Salt Dragon", só que ele se apaixonou pela garota, que acabou não correspondendo ao amor do adolescente.

Gênero: Comédia Romântica

Elenco: Mun Ka Young e Choi Hyun Wook

Número de episódios: 12

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Pergunte às Estrelas"

Sinopse: O amor está em todo lugar e pode acontecer de várias formas. Na série, uma astronauta conhece um obstetra-ginecologista na estação espacial, em que terão que salvar a vida na Terra. Enquanto ele é apenas um turista, ela não acredita que a vida pode ser salva do fim inevitável.

Gênero: Romance

Elenco: Lee Min-ho, Kong Hyo-jin e Oh Jung-se

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

4. Dorama "Meu Secretário Perfeito"

Sinopse: Uma mulher levar uma vida profissional perfeita, em que ela é uma CEO de uma empresa importante de caça-talentos. Com o setor bastante competitivo, ela consegue ter sucesso, ainda mais porque ela se dedica completamente ao trabalho. Por outro lado, sua vida pessoal é um tanto quanto desorganizada e ela não consegue realizar tarefas do dia a dia. Mas as coisas mudam quando o seu secretário entra em ação e algumas situações começam a entrar nos eixos, pois ele possui a habilidade de conseguir organizar a vida pessoal dela que é uma bagunça. Tudo isso porque ele criou sozinho uma filha que agora tem 6 anos.

Gênero: Romance e Drama

Elenco: Han Ji Min, Lee Jun Hyuk, Kim Do Hoon e Kim Yoon Hye

Número de episódios: 12

Onde assistir: Viki

5. Dorama "Se a Vida te Der Tangerinas"

Sinopse: Uma jovem tem uma rebeldia exemplar e sonha em ser poetisa. Enquanto isso, um rapaz que é tranquilo e introspectivo, está disposto a fazer tudo o que a amada deseja. Inicialmente, eles vivem na Ilha de Jeju na década de 1950 e 60. Com o passar do tempo e das estações do ano, os dois iniciam e desenvolvem um relacionamento turbulento, mas repleto de amor, em que eles vão crescer e amadurecer juntos. Ela acaba sempre demonstrando suas emoções, enquanto ele é mais reservado. Apesar de o romance não ser o seu ponto forte, ele demonstra ser uma pessoa leal.

Gênero: Romance

Elenco: IU, Park Bo-gum, Moon So-ri

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)