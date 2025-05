Conheça o dorama 'Meu Amor das Estrelas', estrelado por Kim Soo-hyun

O dorama "Meu Amor das Estrelas", também conhecido pelo nome em inglês "My Love From The Star", é uma série sul-coreana produzida em 2013. Com um elenco estrelado, O K-drama é considerado um clássico e uma excelente oportunidade para quem quer começar a entrar no universo dorameiro.

O elenco principal é formado por Jun Ji-hyun, Kim Soo-hyun, Park Hae-jin, Yoo In-na e Shin Sung-rok. O enredo da história é sobre um extraterrestre que vem para a Terra ano de 1609, ainda na Dinastia Joseon. Depois de 400 anos ele permanece o mesmo, principalmente em relação ao que acredita sobre o amor. As suas convicções passam a mudar quando ele conhece uma jovem humana.

VEJA MAIS

A direção do dorama é por conta de Oh Choong Hwan, famoso diretor dos K-dramas "Um Amor de Cinema", "Diva à Deriva", "Big Mouth: De Vigarista a Vingador", "Hotel Del Luna" e "Enquanto Você Dormia", e Jang Tae Yoo, que também dirigiu os doramas "Hiena", "Céu Vermelho" e a "Flor Guerreira".

O roteiro da série sul-coreana "Meu Amor das Estrelas" é assinado por Park Ji Eun. Ela escreveu os doramas "Rainha das Lágrimas", "Pousando no Amor" e a "Lenda do Mar Azul".

Confira os detalhes do dorama "Meu Amor das Estrelas":

Qual o trailer do dorama "Meu Amor das Estrelas"?

Qual a história do dorama "Meu Amor das Estrelas"?

Um alienígena vem para a Terra no ano de 1609, enquanto a região da atual Coreia ainda vivia a Dinastia Joseon. Ele fica preso por aqui, já que a única oportunidade dele ir embora é por um cometa. Min Joon (Kim Soo-hyun) convive com alguns humanos e não acredita no amor. Ele acha que tudo não passa de luxúria e ganância.

Após 400 anos à espera de ir embora, ele viu o mundo mudar. Mesmo com todo esse tempo e com as habilidades que tem, ele busca uma vida tranquila. Com capacidade de se mover extremamente rápido, ouvir e enxergar muito bem, além de conseguir prever o futuro, ele não gosta de se incomodado por ninguém. Assim ele leva a vida.

As suas convicções sobre o amor começam a mudar quando uma jovem aparece em sua vida. Cheon Song Yi (Jun Ji-hyun) pode ser um problema, já que o mundo pode passar a saber quem ele é de verdade.

Qual o elenco do dorama "Meu Amor das Estrelas"?

O elenco principal do K-Drama "Meu Amor das Estrelas" é formado por Jun Ji-hyun, Kim Soo-hyun, Park Hae-jin, Yoo In-na e Shin Sung-rok.

O ator Kim Soo-hyun é um dos protagonistas do dorama "Meu Amor das Estrelas", disponível na Max (antiga HBO Max), Viki e Kocowa (Reprodução / Instagram @soohyun_k216)

Quantos espisódios tem o dorama "Meu Amor das Estrelas"?

A série sul-coreana "Meu Amor das Estrelas" tem 21 episódios.

A duração média de cada um é de 58 minutos.

Qual o gênero do dorama "Meu Amor das Estrelas"?

O K-drama "Meu Amor das Estrelas" é classificado como Comédia Romântica, mas também envolve Fantasia e Drama na sua história.

Qual a classificação do dorama "Meu Amo das Estrelas"?

O dorama "Meu Amor das Estrelas" é indicado para pessoas maiores de 12 anos.

Onde assistir ao dorama "Meu Amor das Estrelas"?

O K-Drama "Meu Amor das Estrelas" está disponível na Max (antiga HBO Max), Viki e Kocowa.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)