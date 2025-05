Mell Muzzillo mostra rebolado ao dançar carimbó ao som de Dona Onete; veja

Mell Muzzillo mostrou toda a sua desenvoltura na dança paraense em seu perfil no Instagram. A atriz, que estava em Alter do Chão, no Baixo Amazonas, gravando o filme “Sedução”, dirigido e estrelado por Marcos Palmeira, mostrou que entende de carimbó.

Ao som de “Boto Namorador”, de Dona Onete, Mell exibiu todo o rebolado e a desenvoltura típicos da dança regional. Ela também caprichou no look: escolheu um top de crochê e uma saia de chita com detalhes vermelhos e amarelos.

"Carimbolando com as sereias", escreveu a atriz. Ela chegou a receber elogios do namorado, o ator Marcello Melo: "Tão linda & tão minha!".

Antes da postagem dançando, Mell já havia compartilhado outros momentos no local. Ela publicou cliques de biquíni em cima de uma árvore. "No lugar de encantarias", escreveu.