Gracyanne Barbosa vira evangélica e passa a frequentar a igreja liderada pelo pastor Silas Malafaia

Gracyanne Barbosa foi vista recentemente em um culto de uma igreja evangélica. A ex-BBB confirmou que se converteu à religião. "O que está acontecendo é que, sim, eu tenho frequentado a igreja, buscado estar mais próxima de Deus e me permitindo viver essa experiência com o coração aberto", disse em entrevista à Folha de S. Paulo.

"É um caminho lindo, que tem me feito muito bem, mas que ainda está sendo trilhado com calma e consciência. Cada um tem seu tempo, seu processo e eu estou vivendo o meu, com fé, respeito e muito amor", completou Gracyanne.

A musa fitness tem frequentado a unidade da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presidida pelo pastor Silas Malafaia, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Em vídeo que circulou nas redes sociais, Gracyanne aparece ao lado de outras fiéis em um momento do culto dedicado às pessoas que passaram a frequentar a igreja há pouco tempo.