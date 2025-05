Gracyanne Barbosa revela que já viveu trisal com homem casado: 'Peguei junto com a mulher'

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais após uma revelação ousada feita durante participação no show de stand-up do humorista Raphael Ghanem, realizado no último domingo (18), na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela afirmou que já se relacionou com um homem casado e viveu um relacionamento a três com ele e a esposa.

"Peguei junto com a mulher", disparou a influenciadora, arrancando reações da plateia e deixando o comediante surpreso.

A declaração veio durante uma brincadeira no palco, em que Raphael Ghanem pediu que as convidadas dessem um passo à frente caso já tivessem se envolvido com alguém comprometido. Sem hesitar, Gracyanne avançou e não poupou detalhes ao ser questionada sobre a situação.

"Peraí, Gracyanne, quando tu descobriu tu não pegou mais?". A resposta veio sem rodeios: "Peguei junto com a mulher".

A participação acontece em meio a novas polêmicas envolvendo a vida pessoal da influenciadora. Recentemente, Juliano Carvalho, ex-assistente de Gracyanne, fez acusações nas redes sociais, alegando que ela teria recorrido a “macumba” para tentar reatar com o cantor Belo. “Vagabunda fazendo macumba pra ter o bofe de volta”, afirmou Juliano em seus stories, acusando-a de manipulação emocional.

Gracyanne e Belo anunciaram oficialmente a separação em abril de 2024, após anos de relacionamento. Apesar do término, rumores de uma possível reconciliação entre os dois continuam circulando. Em entrevistas recentes, a musa fitness admitiu que ainda nutre sentimentos pelo ex-marido e não esconde o desejo de reatar o casamento.