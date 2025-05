Ex-BBB Gracyanne Barbosa visita sex shop após dia cheio: 'Me mimei'

A modelo e ex-BBB Gracyanne Barbosa, de 42 anos, chamou a atenção de seus seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (15), ao postar um vídeo em uma sex shop de São Paulo. A musa fitness disse que foi ao local após realizar os seus compromissos do dia e se animou para levar diversos produtos da loja para casa.

“Já treinei, já trabalhei, já cumpri todos os meus compromissos e agora vim fazer o quê? Me mimei. Gente, vou ficar horas aqui escolhendo”, disse a modelo em seus stories dentro da sex shop.

Nos últimos dias, Gracyanne também causou surpresa nas mídias sociais ao fazer uma brincadeira com duplo sentido nos stories do Instagram. “Qual vocês preferem?”, disse ela se referindo à foto de duas bananas com tamanhos distintos.



Em seguida, a modelo postou outro story com um emoji de riso. “Estou falando da banana, viu?”. Após essas postagens, a musa fitness ainda publicou capturas de tela dos comentários de alguns seguidores. “Mãe Gra safadinha”, escreveu um internauta e “Depende do tamanho da fome. Estou falando da banana, viu”, comentou outra.

VEJA MAIS

Fim do casamento

A influenciadora Gracyanne Barbosa segue solteira desde o término de seu casamento com o cantor Belo, que aconteceu em abril de 2024. O casal viveu por 16 anos juntos e o motivo do fim da relação foi devido à falta de tempo, ao distanciamento e, principalmente, às “mentirinhas bobas” que ocorriam entre Gracyanne e Belo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)