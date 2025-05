'Chucky' de 'Brinquedo assassino' morre aos 61 anos em um hospital psiquiátrico

O ator Ed Gale morreu nesta terça-feira (27), aos 61 anos. Ele estava em um hospital psiquiátrico em Los Angeles. De acordo com o "TMZ", a causa da morte não foi revelada.

O artista interpretou o personagem Chucky no filme "Brinquedo Assassino", de 1988. A produção foi a primeira da série Child's Play onde é apresentado o personagem. O filme surgiu a partir de uma história de Don Mancini, que também trabalhou na série Hannibal.

Kayse Gale, sobrinha de Ed Gale, prestou homenagem ao seu "tio divertido" em uma publicação no Facebook, dizendo que ele "fez sua última reverência e agora é a atração principal na vida após a morte".

INVESTIGAÇÃO

Gale começou a ser investigado nos EUA em 2023. Na ocasião, ele trocava mensagens de teor sexuais com uma pessoa que ele acreditava ser menor de idade.O ator admitiu que teve outras conversas de teor sexuais com menores.

Inclusive, o ator foi flagrado por um grupo que tenta encontrar e expor pedófilos na internet criando perfis falsos de menores na internet e conversando com essas pessoas. Os membros dessa organização, chamada "Creep catchers unit" (unidade de apanhadores de aberrações), tiveram uma conversa online com Ed Gale se passando por um garoto de 14 anos.

Ed Gale (Reprodução)

Nas mensagens, o ator dizia que queria fazer sexo com a pessoa que ele acreditava ser um adolescente. O grupo foi até a casa de Gale em Los Angeles, nos EUA, no dia 14 de abril, mostrou as conversas a ele e filmou o encontro.

Gale admitiu ter enviado as mensagens, mesmo tratando-se de crime. Ele também disse que já teve outras conversas sexuais com adolescentes. O grupo chamou a polícia, que foi até a casa dele.

Segundo a emissora de TV Fox11, de Los Angeles, a polícia apreendeu celulares de Ed Gale para investigá-lo. Ele não foi preso. De acordo com o site LAWeekly, a polícia o investiga por "comunicação com menor com a intenção de fazer sexo".