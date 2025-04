Disney+ pode cancelar lançamento de dorama com Kim Soo-hyun após morte de atriz

Alerta: o texto abaixo trata de temas como suicídios e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

A morte da atriz Kim Sae-ron, aos 24 anos, em 16 de fevereiro, desencadeou uma série de evidências e processos movidos por sua família contra Kim Soo-hyun, de 37, um dos atores mais bem pagos da Coreia do Sul e que, alegadamente, manteve um "relacionamento amoroso" com ela quando era menor de idade.

Com as polêmicas intensificadas após uma coletiva do ator para a imprensa, a Disney+ atrasou o lançamento de um k-drama em que o ator era o personagem principal: Knock-Off. A previsão era de que a produção saísse com os lançamentos de abril no streaming.

Além do prejuízo com o lançamento, o ator teve contratos com marcas de luxo encerrados, como a Prada e a Dinto, marca de cosméticos sul-coreana. A finalização dos contratos também acarretou em prejuízo financeiro à agência da qual Soo-hyun é dono, a Gold Medalist.

Um especialista em mapeamento de mercado comentou ao portal americano Allkpop sobre o prejuízo financeiro: "Embora poucos anunciantes exijam multas, os reembolsos parciais de taxas de modelos, o cancelamento de eventos programados e o aumento dos custos fixos esgotaram as finanças da empresa Gold Medalist".

Neste domingo, 30, ele realizou uma conferência na qual deu sua versão dos fatos e reafirmou ter tido um relacionamento com a atriz apenas quando ela já tinha atingido a maioridade. Nas redes sociais, entretanto, internautas resgataram um vídeo em que ambos aparecem no mesmo local, com a alegação de que ele a conhecia desde criança.

"Kim Soo-hyun foi embora e não respondeu a pergunta da jornalista sobre há quanto tempo ele conhecia Kim Sae-ron. Aqui está uma foto de Kim Soo-hyun, de 21 anos, com Kim Sae-ron, aos 9", disse uma. A foto mostra o ator abraçado com Sae-ron, no que alegadamente seria um dos eventos de Uma Vida Nova em Folha (2009), seu primeiro papel para o cinema.

Relembre a morte de Kim Sae-ron e a cronologia do caso

A atriz de 24 anos Kim Sae-ron morreu em 16 de fevereiro de 2025, dia do aniversário de 37 anos de Kim Soo-hyun, por suicídio. Após a apuração inicial da polícia, foi constatado que a atriz possuía uma dívida milionária desde 2022 com a Gold Medalist, empresa do ator.

A dívida era o resultado de uma série de multas e descumprimentos de contrato que surgiram após um acidente causado pela atriz, que estava embriagada. Foi apresentado pela família, mais tarde, que ela tentou negociar o pagamento da dívida em partes, sem sucesso.

Uma semana após a morte, a tia de Sae-ron afirmou que os dois iniciaram um relacionamento em 2015, quando a atriz tinha apenas 15 anos e Kim Soo-hyun, 27. O namoro teria durado seis anos e, durante esse período, ela abandonou sua agência para se juntar à Gold Medalist, fundada por ele em 2019. A informação foi negada pela empresa.

Outros membros da família expuseram, nas semanas seguintes, fotos e vídeos que comprovaram um "relacionamento" entre os dois. Diante da negativa da empresa, o advogado da acusação afirmou que entraria com uma ação judicial caso Soo-hyun não confirmasse o "namoro" desde os 15 anos da atriz.

A Gold Medalist alegou que o relacionamento ocorreu apenas após a atriz completar 16 anos, o que já configuraria a idade mínima para consentimento de relações sexuais na Coreia.

O canal do YouTube Garo Sero Institute (Gaseyeon) reforçou as alegações da família de Kim Sae-ron por meio de outras provas, ressaltando: "Primeiro, ele Soo-hyun disse que nunca se relacionaram. Depois, quando fotos dos dois se beijando foram divulgadas, ele afirmou que não sabia de nada. Isso foi devastador para Kim Sae-ron e teve um impacto significativo em sua saúde mental."

Mais tarde, a família de Sae-ron revelou uma carta da atriz que seria endereçada a Kim Soo-hyun, mas que nunca foi enviada. Nela, a atriz relata que, após o acidente, a Gold Medalist e o ator "viraram as costas" para ela.

"Eu desejo sua felicidade. A gente se conhece há mais ou menos 5 ou 6 anos. Você é o meu primeiro e último amor, então espero que não me evite. Parece vazio e desanimador ver você me evitando e nem falando comigo. A gente não pode se dar bem? Sem mais nem menos, poderíamos apenas nos apoiar. Você me odeia tanto assim? Por quê?", escreveu.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página .

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.