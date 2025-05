Presos vibram com chegada de MC Poze do Rodo em camburão no RJ: 'O malvadão tá com nós'

O funkeiro Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso na madrugada desta quinta-feira (29) pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro e protagonizou uma cena inusitada ao ser transferido em um camburão para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. Algemado e acompanhado de outros detentos, Poze foi 'recebido’'com entusiasmo pelos presos, que gritaram seu nome e demonstraram apoio ao artista.

“C***, é o Poze! Coé, Poze”, gritou um dos detentos ao vê-lo entrando no veículo. De dentro, outro preso completou: “É o Poze, é o Poze! O malvadão 'tá com nós’!”

O artista, que tem mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais e é conhecido por ostentar uma vida de luxo, é investigado por apologia ao crime e suposta ligação com o tráfico de drogas.

As investigações apontam que o MC realiza shows em áreas dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Nestas apresentações, aponta a polícia, há a presença ostensiva de traficantes armados com armas de grosso calibre, como fuzis, garantindo a "segurança" do artista e do evento.

Além disso, a polícia diz que o repertório das músicas apresentadas por MC Poze faz "clara apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes".