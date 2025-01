Poze do Rodo xinga humorista paraense Murilo Couto após piada em show

O clima ficou tenso entre Murilo Couto e o cantor Poze do Rodo após uma piada feita pelo paraense durante seu show. O humorista, em tom descontraído, comentou sobre um trecho da música do artista, que não gostou da citação e postou sobre o ocorrido em suas redes sociais, gerando uma série de xingamentos ao comediante.

"Ele [Poze do Rodo] diz a seguinte frase: 'Vários bagulho doidão que eu passei, hoje vivendo essa vida de rei'. Ó a carinha dele de rei. Quem aqui tá passando por vários bagulho doidão grita 'eu'", disse o comediante em seu show.

Em seus stories, Poze iniciou sua reação com um tom mais ameno. "Humorista faz piada, não vamos levar pro coração, tropa", disse o MC. No entanto, ele fez questão de deixar claro que não gostou da brincadeira: "Só não debocha do que eu já passei, porque você 'Enzo' não suportaria nem 1%. Mas, tranquilo, sucesso aí! Respostei. Pronto! Agora ficou forte", completou o cantor.

Nos stories seguintes, Poze se aprofundou no assunto, ressaltando que, embora entendesse o papel de humorista, não achava certo zombar do sofrimento alheio. "Já tá zombando do sofrimento que nós teve. Mas tá tranquilo! Hoje em dia, graças a Deus, merecidamente, nós vive uma vida de rei", afirmou.

Poze também não poupou críticas ao estilo do humorista. Em um momento, comentou sobre a vestimenta de Murilo Couto, fazendo uma piada sobre o personagem "Murilo Coach", do show de comédia. "Olha como o cara tá vestido! Como que vamos ligar pra um cara que tá vestido dessa forma?", ironizou. Em seguida, o cantor brincou: "Sem contar que, se eu for olhar por um lado, é capaz de eu ser mais humorista que o próprio humorista", dizendo isso entre risadas.

Série de xingamentos

A situação ficou mais tensa quando Poze descobriu que Murilo Couto já havia, supostamente, feito piadas sobre a morte do cantor MC Kevin, o que o deixou ainda mais revoltado. O cantor então passou a direcionar xingamentos pesados ao paraense.

"Eu tô pensando que tu é humorista de responsa, aí chega pra nós [a mensagem]. Tu é o maior otário, p*rra. Tu é 'mó' comédia, fanfarrão f*dido, bundalelê, c* de apito, sua mula! Tu é otário então de milhas e milhas de anos atrás, né? Seu pangaré!", disparou, em uma série vídeos.

O cantor, ainda visivelmente irritado, questionou a agenda de Murilo Couto. "Queria saber quando vai ter um show teu aqui pelo Rio de Janeiro. Será que tem?", perguntou. Para finalizar, Poze incentivou seus fãs a atacarem o humorista nas redes sociais, afirmando que eles adoram vê-lo "chutando o balde".

A troca de farpas entre os dois gerou repercussão nas redes sociais. No entanto, Murilo Couto ainda não se pronunciou sobre o assunto.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)