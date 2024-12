Murilo Couto faz último show do ano em Belém com retrospectiva das bizarrices de 2024

Nestes dias que antecedem o Natal e a passagem de 2024 para 2025, o humorista paraense Murilo Couto faz um convite para o público em Belém, o que também inclui outros comediantes da terra-natal dele: conferir o show dele, o "Último do Ano", no Teatro do Sesi, neste sábado, dia 21, às 20h30. Como aperitivo ao espetáculo, Murilo dá um spoiler acerca do processo de criação de "O Último do Ano", diante de tantos acontecimentos apocalípticos em 2024, um ano bem intenso: "Este ano teve gente drogando amigo pra ganhar no beach tennis, né? É tanta bizarrice que é só escolher e falar no palco, a piada já vem pronta".

E o show vai ser uma espécie de retrospectiva de 2024. Isso porque o humorista vai apresentar os fatos mais bizarros desta temporada no Brasil e no mundo. Ele próprio, como diz, é um telespectador assíduo de programas de retrospectiva. "Eu gosto sim. Minha memória é horrível, então, sempre gosto de lembrar das coisas do ano, dá uma sensação que foi um ano importante, mesmo quando não é", declara, no melhor estilo bonachão.

Murilo ficou conhecido nacionalmente ao atuar no programa "The Noite com Danilo Gentili". E ele mantém um ótimo relacionamento com os comediantes de Belém. Tanto que esse artista vai receber alguns deles no palco neste espetáculo de sábado. "Belém tá cheio de comediante de alto nível, é uma alegria pra mim poder contar com essas participações no show, eu vou pra frente assistir a galera de que sou fã", afirma.

Breado

Ao longo de 2024, um dos temas mais comentados nas redes sociais e nas conversas presenciais tem sido o projeto de realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, em novembro de 2025, na cidade de Belém. Participar da COP 30 está nos planos de Murilo Couto para o ano que se aproxima. "Em 2025 vou estrear meu novo show falando sobre a recém vida de casado. Vou lançar alguns projetos novos no YouTube e, com certeza, venho pra COP. Tô doido pra ver a cidade cheia de gringo breado e dançando um rock doido", ressalta o humorista.

Acerca das recentes notícias relacionadas às instituições públicas de cultura do Pará, Murilo diz que já deu uma lida nesse material acerca dessa temática. Mas, "não entendi nada". "Vou procurar saber mais qual a proposta, mas espero que não aconteça", completa. Para quem quiser desfrutar de momentos interessantes e criativos em uma análise bem-humorada sobre os fatos que marcaram a bizarrice em 2024 e as expectativas e perspectivas para 2025, pode ser um bom programa neste clima de festas de fim de ano conferir "Murilo Couto, O Último do Ano".

Serviço:

Espetáculo 'Murilo Couto - O Último do Ano'

Neste sábado, dia 21 de dezembro de 2024

Às 20h30

No Teatro do Sesi - PA,

Na avenida Almirante Barroso, 2540 (Entrada pela Dr. Freitas)

Em Belém - Pará

Ingressos: https://www.sympla.com.br/

Ingresso Solidário + 1 kg de alimento: R$ 70,00

Inteira: R$ 140,00

Meia entrada: R$ 70,00

Meia profissionais da Educação Belém: R$ 70,00