Dia do Riso: Murilo Couto, o paraense que faz as pessoas rirem por onde passa

Um dos paraenses especialista em fazer o público rir é o humorista Murilo Couto. Destaque nacional com diversos projetos, atualmente ele viaja pelo Brasil com o show “Murilo Coach – 7 Passos para o Bilhão”.

Na apresentação, Murilo não ensina nada, mas faz o público rir de verdade. No Dia Nacional do Riso ouvimos o humorista para entender qual o segredo para “fazer rir”.

“Olha, fácil não é... às vezes dá pra tirar umas risadas de jeito fácil, mas pra fazer rir de verdade é difícil sim”, explica.

Com essa habilidade, o paraense destaca que é preciso ter responsabilidade na hora de fazer rir.

“Quase tudo viu (vale para fazer rir)? Cada um tem seus limites e eles são bem diferentes, tanto entre os comediantes quanto entre a plateia. Já fiz coisas que outros comediantes não fariam, já vi comediante fazendo coisas que eu não faria. Para saber se não vale a pena tem que testar”.

Com seu jeito irreverente e cômico, Murilo Couto usa a peculiaridade do Pará para fazer algumas das suas piadas. “O vocabulário paraense é muito rico, se ainda acrescenta o sotaque, fica irresistível (risos). Eu gosto de adicionar piadas sobre nosso jeito de falar quando estou no Norte, em outras regiões já acho mais difícil, as pessoas não estão familiarizadas”, conta.

Murilo Couto é um rapper, comediante e ator brasileiro, mais conhecido por suas apresentações de stand-up comedy e participações em programas de televisão. Ele é um dos fundadores do grupo paraense Em Pé na Rede. O paraense já trabalhou em “Malhação”, “Agora É Tarde”, “The Noite”, dentre outros.

“Acho que dois dos maiores desafios é desenvolver uma voz própria, um estilo ‘original’ e em segundo lugar conseguir se renovar na profissão. Eu acredito que o humor é uma das artes que envelhecem mais rápido”, finaliza.