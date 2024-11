Ouro, cobre, prata: cordão de MC Poze apreendido em operação é avaliado em R$ 650 mil

Um perito da Polícia Civil do Rio compartilhou em uma rede social o resultado da avaliação realizada em uma das joias do MC Poze do Rodo. Nesta terça-feira (12), o profissional mostrou o cordão e o resultado obtido.

De acordo com Nilton Thaumaturgo, do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), o cordão vale cerca de R$ 650 mil e possui diversos metais na peça, não apenas ouro.

VEJA MAIS

"É uma joia com predominância de ouro, além de conter cobre, prata e zircônia", afirmou o perito.

O perito mostra gráficos e imagens que revelam a composição da joia, formada em sua maior parte por ouro, mas também por cobre, prata e a pedra preciosa zircônia.

"Não acreditem em promessas de ganhos fáceis na internet! Existem vários golpes criados para arrancar o dinheiro suado da população", escreveu o perito na postagem.

Perito Nilton Thaumaturgo avaliou o cordão de Poze do Rodo em mais de meio milhão de reais. (Reprodução)

A joia em questão foi apreendidas na casa do artista durante operação contra rifas ilegais, no último 1º de novembro. Ela era uma das mais usadas por Poze, justamente porque tem o nome dele.

O cordão tem um peso impressionante de 1.736 kg e conta com detalhes personalizados, além do nome "Poze Rodo", ainda tem imagens religiosas e uma mão segurando a palavra "sábio".