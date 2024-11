Poze do Rodo fala sobre ação da PC: 'Não foi sobre mim, foi sobre a minha esposa'

MC Poze do Rodo usou seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre as apreensões dos seus bens que ocorreram na manhã desta sexta-feira (1º). Com bom humor, o funkeiro usou o Storie para tranquilizar seus seguidores e fãs.

"Fé minha rapaziada, bom dia para nós. Como vocês viram ai, o Malvadão está no plimplim, mas hoje é ao contrário. Os cana vieram aqui em casa, como vocês viram, mandato de busca e apreensão. Eu não fui o indiciado, não foi sobre mim, foi sobre a minha esposa. Mas como vocês sabem também, nós estamos super tranquilos, não fazemos nada de errado. Vocês sabem como é que é, quando o favelado começa a botar a bagaça no bolso incomoda. é isso ai, rapaziada. Estamos aqui agora! Creio eu que até semana que vem já está tudo resolvido. Meus carros, meus ouros, meu celular, tudo que levaram... porque levaram tudo. Mas tranquilo também, valeu. so para acalmar todos vocês, está eu e minha esposa aqui em asca, tudo tranquilo, tudo sendo resolvido pelos ossos advogas. valem, é isso. Tô na plimplim, mas hoje foi sinistro!”, disse o artista em um vídeo.

Na sequência, ele aparece ao lado da televisão, mostrando imagens do RJ TV, programa jornalístico da TV Globo. Poze brinca ao ver a imagem dos seus carros passando ao vivo. "Olha minha nave, olha lá. 'Carros do Mc Poze na Cidade da Polícia', olha lá meus carros. Eu dou apelido para os meus carros. Estão com saudades do papai, estou escutando daqui 'papai, vem me buscar'. Tô chegando, filhote. Está sendo resolvido, fica tranquilo aí, tudo na paz, está bom. Pega só minhas instruções", brinca o funkeiro.

Logo depois ele posta uma foto com a esposa com a frase "Tamos daqui tropa".

Operação

Viviane Noronha, mulher do MC Poze do Rodo, foi alvo, nesta sexta-feira (1º), da Operação Rifa Limpa, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, contra sorteios ilegais divulgados nas redes sociais. O Funkeiro também é investigado.

A Delegacia de Defraudações investiga os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de capitais. De acordo com o G1, todas as joias de Poze foram apreendidas, incluindo cordões ornados com ouro.

Foram levadas, ainda, uma Land Rover Defender blindada e um BMW X6. De acordo com a polícia, os carros são avaliados em cerca de R$ 3 milhões.

Além dos dois, há buscas contra outros influencers, como Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Bolívar Guerrero Silva, cirurgião plástico equatoriano que já foi preso. Nesta sexta, não há mandados de prisão.

As investigações apontam um esquema que reproduz parâmetros da Loteria Federal para dar aparência de credibilidade e legalidade aos sorteios, mas utiliza um aplicativo customizado e não auditado, com fortes indícios de manipulação.

De acordo com as leis do Brasil, para fazer rifas no país é necessário autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda. A prática também é exclusiva de instituições sem fins lucrativos.