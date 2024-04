Murilo Couto apresenta 'Murilo Coach' no Teatro Margarida Schivasappa em Belém

O comediante, youtuber, ator, e rapper Murilo Couto, estará no Centur na quarta (24) e quinta-feira (25/04) no Teatro Margarida Schivasappa, apresentará seu novo show de comédia, “Murilo Coach”, que não tem como intuito ensinar nada, em, sim, fazer rir, com a palestra “7 passos para o Bilhão”. O nome do espetáculo tem como trocadilho o sobrenome do comediante, que surgiu com uma ideia do chefe de roteiro do "The Noite", Alex Baldin.

“Em 2018 estava tendo uma onda de coach no YouTube, e aí comecei a assistir bastante, achei muito engraçado. Comecei a estudar vários 'coachs' e pesquisar, ficar assistindo palestra, vendo livro, vendo como eles falavam, vendo o que eles falavam. Para gente poder parodiar lá no programa”, informa o comediante.

Murilo e Lucas Moreira, parceiro do comediante, começaram a trabalhar na criação do show no fim do ano passado. Quando Couto finalizava o stand-up que fazia na época, trocava de roupa e fazia de 20 a 30 minutos com nova ideia para testar algumas piadas.

Em tom de ironia, Murilo diz que está abandonando o humor para poder se dedicar a palestras motivacionais, porque não quer mais fazer graça para as pessoas, mas, sim, dar muito conhecimento e muita sabedoria para o povo brasileiro. “O povo brasileiro que é tão pobre e tão burro. Então reconhecendo essas duas fraquezas, pobreza e burrice, eu resolvi adicionar riqueza e sabedoria para as pessoas", brinca o artista.

Nesta quarta-feira haverá uma sessão, que será às 19h30. Já na quinta-feira serão duas, às 19h30 e 21h30. Ambas as sessões serão no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. Os ingressos vão de R$ 70 a R$ 140.

Serviço

Espetáculo “Murilo Coach”

Data: quarta-feira (24), com sessão às 19h30; e quinta-feira (25), com sessões às 19h30 e 21h30

Local: Teatro Margarida Schivazappa - Av. Gentil Bitencourt, 650 - Batista Campos, Belém

Ingressos: no site https://ingressodigital.com/ e na bilheteria do teatro.

(*Estagiária sob a supervisão do coordenador de cultura, Abílio Dantas)