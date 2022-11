Revelado no Remo, atacante Rony brinca com Murilo Couto, torcedor do Paysandu: 'é um sofredor'

A rivalidade entre azulinos e bicolores continua viva no imaginário do povo paraense mesmo em outros estados. Na última quarta-feira (9), o atacante Rony, campeão brasileiro com o Palmeiras, foi entrevistado no programa The Noite, no SBT. Além de falar da carreira, o atleta que foi revelado na base azulina, fez questão de provocar outro paraense, o humorista Murilo Couto, torcedor do Paysandu, que estava no estúdio.

Questionado pelo apresentador Danilo Gentili sobre o início da carreira, Rony contou que estreou no futebol profissional pelo Remo, mas com poucos anos, foi vendido para o Cruzeiro. Nesse momento, Murilo Couto comemorou: "Graças a Deus".

Logo em seguida, Rony revelou sua torcida pelo Leão Azul: "sou remista, pô", disse. Questionado pelo apresentador sobre a rivalidade, o atacante explicou: "Ele [Murilo Couto] é bicolor, um sofredor", brincou.

Rony no Palmeiras

No Palmeiras, Rony aumentou ainda mais a coleção de títulos. Pelo Verdão, o atacante foi bicampeão da Libertadores (2020 e 2021), campeão da Copa do Brasil (2020), campeão da Recopa Sul-americana (2022), do Paulistão (2022) e do Brasileirão (2022).