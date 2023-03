Paraense Rony, atacante do Palmeiras ex-Remo, é convocado para Seleção Brasileira no lugar de Neymar

O técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, convocou a Seleção Brasileira para o amistoso do Brasil contra o Marrocos. E a novidade na lista é o paraense Rony, ex-Remo e que está no Palmeiras. Ele foi convocado no lugar do atacante Neymar, que está lesionado. A partida contra a seleção marroquina será no dia 25 de março, às 19h (de Brasília) no estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no Marrocos.

Um dos xodós da torcida do Palmeiras, Rony foi convocado pela primeira vez, no retorno da Seleção Brasileira após a disputa da Copa do Mundo no Catar. O técnico interino do Brasil, fez a sua primeira convocação e falou sobre o momento em que está vivendo na carreira, após título Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-20, e agora assumindo o cargo de treinador do único país pentacampeão mundial e explicou como foi o processo de escolha dos convocados.

“Primeiro que não é fácil fazer uma lista com 23 atletas, sendo que observamos 52, 55 jogadores. Sei da responsabilidade que é. Vamos enfrentar o Marrocos, semifinalista de Copa do Mundo, equipe muito bem preparada. Buscamos um equilíbrio na montagem da lista. O conhecimento dos atletas que tenho da Sub-20, jogadores que já vinham atuando no time principal de seus clubes, que sustentam na principal. Por isso estão aqui. Dar oportunidade para outros atletas, oito com idade olímpica. Poderíamos ter mais. Estamos deixando de fora o Martinelli, que tem idade olímpica. São as escolhas. A vida é feita de escolha. Acho que no momento fizemos as melhores escolhas para vestir a camisa da seleção brasileira”, disse.

Veja a lista de atletas convocados para a Seleção Brasileira:

Goleiros

Ederson (Manchester City-ING)

Mycael (Athletico Paranaense-BRA)

Weverton (Palmeiras-BRA)

Laterais

Arthur (SAF América-BRA)

Emerson Royal (Tottenham-ING)

Alex Telles (Sevilla-ESP)

Renan Lodi (Nottingham-ING)

Zagueiros

Ibañez (Roma-ITA)

Eder Militão (Real Madrid-ESP)

Marquinhos (PSG-FRA)

Robert Renan (Zenit-RUS)

Meio-campistas

André (Fluminense-BRA)

Andrey Santos (Vasco-BRA)

Casemiro (Manchester United-ING)

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

Raphael Veiga (Palmeiras-BRA)

Atacantes

Antony (Manchester United-ING)

Richarlison (Tottenham-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Rony (Palmeiras-BRA)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

Vitor Roque (Athletico Paranaense-BRA)

Relembre momentos marcantes de Rony no Palmeiras:

Rony se caracterizou pela exaltação às raízes no Pará:

