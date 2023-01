Com título da Supercopa, Rony se torna paraense mais vitorioso no futebol desde GIovanni; veja

Nos últimos anos, a trajetória do garoto Rony no futebol tem estado cada vez mais sólida. Desde que deixou o Clube do Remo, em abril de 2015, para jogar no Cruzeiro, a trajetória do então garoto só apontou para o alto. Hoje, aos 27 anos e mais experiente, ele colhe frutos que o colocam no pódio do futebol paraense, como um dos maiores vencedores da terra do açaí, ao lado de atletas de peso.

No entanto, a crescente conquista de títulos se deu após sua chegada ao Palmeiras. Só com o Verdão já são seis títulos expressivos, entre eles o bicampeonato da Libertadores (2020/2021) e a recente Supercopa (2023). Rony faz tanto sucesso que hoje é comparado a outro ídolo paraense, considerado o maior camisa 10 santista depois de Pelé: Giovanni.

Jogando pelo Santos, onde se tornou um verdadeiro ídolo, Giovanni não teve tantas glórias e ficou tempo suficiente para conquistar uma Copa do Brasil e dois títulos do Campeonato Paulista. Ao transferir-se para o Barcelona, empilhou uma La Liga, uma Supercopa da Espanha, duas Copa do Rei, uma Recopa Europeia e uma Supercopa Europeia, sem contar os cinco Campeonato Grego e uma Copa da Grécia pelo Olympiakos, onde é ídolo.

Rony não alcançou apenas o patamar de Giovanni. O craque palmeirense conquistou mais títulos que Paulo Henrique Ganso, Pará e Lima, outros jogadores de destaque no cenário nacional das últimas temporadas. Veja:

Giovanni - Santos, Barcelona e Olympiakos

Campeonato Paulista de 2006 e 2010

Copa do Brasil de 2010

Supercopa da Espanha de 1996

La Liga de 1997–98 e 1998–99

Copa do Rei de 1996–97 e 1997-98

Recopa Europeia de 1996–97

Supercopa Europeia de 1997

Campeonato Grego: 1999-00, 2000–01, 2001-02, 2002-03 e 2004-05

Copa da Grécia de 2004–05

Rony – Athletico-PR e Palmeiras

Campeonato Paraense de 2014 e 2015

Copa Sul-Americana de 2018

Copa Suruga de 2018

Copa do Brasil de 2019 e 2020

Taça Suruga de 2019

Brasileirão de 2022

Copa Libertadores da América de 2020 e 2021

Recopa Sul-Americana de 2022.

Supercopa de 2023

Lima - Benfica

Liga Portuguesa de 2013/2014 e 2014/2015

Taça da Liga de Portugal de 2013/2014 e 2014/2015

Taça de Portugal de 2013/2014

Supertaça de Portugal de 2014

Pará – Santo André, Santos e Flamengo

Copa do Brasil de 2004 e 2010

Copa Libertadores da América de 2011 e 2019

Brasileirão de 2019.

PH Ganso – Santos, São Paulo e Seleção Brasileira