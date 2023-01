Supercopa: atacante paraense Rony manda recado ao torcedor paraense após mais um título

O atacante paraense Rony ganhou mais um título pelo Palmeiras. Desta vez, a Supercopa, disputada neste sábado (28), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, entre o Campeão Brasileiro de 2022 (o Palmeiras) e o campeão da Copa do Brasil do mesmo ano (Flamengo). Abordado por nossa reportagem na saída dos vestiários, com a medalha da Supercopa no peito, ele mandou um recado para os paraenses torcedores do Verdão. Veja:

Rony chegou ao Palmeiras de 2020, vindo do Atlético-PR, onde já havia conquistado uma Copa do Brasil. No time alvieverde, o paraense se consagrou ao ganhar duas Libertadores da América, uma Copa do Brasil, um campeonato paulista e um Brasileirão, sendo um dos principais jogadores do time. Hoje, ele colocou mais um título na conta.

