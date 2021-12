'Carinho enorme pelo Clube e pela torcida', diz Rony ao relembrar passado no Remo

'Foi onde tudo começou e onde eu entedi um pouco mais sobre futebol'. Foi assim que Rony, atual camisa 7 e bicampeão da Libertadores da América pelo Palmeiras (SP), relembrou sua passagem pelo Clube do Remo, time onde começou a atuar como jogador de futebol profissional.

O paraense de Magalhães Barata, cidade de cerca de 10 mil habitantes localizada na região nordeste do Estado, começou na base do Remo. Foi para o time principal em 2014 e teve o Parazão de 2015 como seu primeiro título da carreira, conquista que o jovem de 26 anos exalta em sua biografia nas redes sociais.

"Tenho um carinho enorme pelo clube, pela torcida e só tenho a agradecer por tudo o que o Remo me proporcionou", comentou o jogador durante entrevista ao O Liberal.com.

Após deixar Belém, o atleta jogou na base do Cruzeiro, seguiu para o Náutico, foi vendido ao Albirex Niigata (do Japão) e retornou ao Brasil pelas mãos do Atlético Paranaese, onde estourou de vez, vencendo uma Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. No Palmeiras desde 2020, o paraense contou com o auxílio de Vanderley Luxemburgo para conquistar uma vaga no time titular, mas foi pelas mãos do português Abel Ferreira que ele conquistou os maiores títulos (até então) de sua carreira.

Veja a entrevista completa:

"É um cara extraordinário, me deu muita moral. Um cara que eu tenho um carinho enorme. Me ajudou muito dentro do clube, passa muita confiança aos jogadores. Por ser novo como técnico e no país, precisou muito de pessoas ao redor dele e foi isso que o time deu. No Palmeiras, todos somos um e ele fez o diferencial para que ganhassemos tudo o que ganhamos."