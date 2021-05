Caso Palmeiras venda Rony, Remo pode ganhar R$1.6 milhão e Fábio Bentes brinca: 'Acho lindo'

O atacante paraense Rony está em tratativas de renovação de seu contrato com o Palmeiras por mais uma temporada. O jogador possui vínculo com o Palestra até 2024 e esse novo contrato se estenderia até 2025, porém, uma proposta do clube norte-americano Atlanta United, de R$80 milhões, pode tirar o jogador do Verdão e ainda beneficiar o Remo.

Rony iniciou a carreira no Remo e por isso o clube paraense receberia um valor nessa possível negociação. Em contato com a equipe de OLiberal, o presidente do Remo brincou com a situação e informou o percentual que o clube azulino teria direito nessa transação com Rony.

“Acho lindo [a negociação]. O Remo teria um percentual de 2%”, disse, Bentes.

Essa porcentagem de 2% renderia aos cofres do Leão Azul um valor interessante, ainda mais nesse momento de pandemia. O Remo arrecadaria R$1.6 milhão.

O JOGADOR

Com 26 anos, Rony é o principal destaque do Palmeiras em 2020 e na atual temporada. Natural de Magalhães Barata (PA), o jogador atuou na base do Remo e subiu para o profissional em 2014, conquistando os títulos do Parazão em 2014 4 2015. Em seguida foi vendido ao Cruzeiro-MG, atuou pela base da Raposa e foi emprestado ao Náutico-PE, onde realizou uma ótima Série B, marcando 14 gols em 51 partidas. Em seguida foi negociado com o Albirex Niigata, do Japão e retornou ao Brasil em 2018 ao Athletico Paranaense.

Rony atuando pelo Remo no clássico RePa (Akira Onuma / OLiberal)

Nesta volta ao Brasil Rony ganhou projeção, mais experiente , o jogador foi o destaque no Furacão conquistando uma Copa Sul-Americana, estadual e uma Copa do Brasil. Em 2020 chegou ao Palmeiras e ganhou um estadual, uma Copa do Brasil e também uma Libertadores.

IMPASSE

Segundo informações do colunista Cosme Rímole, do Esporte R7, Rony recusou a primeira proposta feita pelo Palmeiras, que passaria seu salário de R$600 mil para R$700 mil. O estafe do jogador busca reconhecimento e quer um aumento significativo. Essa proposta do Atlanta United é baixa para o Palmeiras, porém ao jogador não, que pode ganhar R$12 milhões, além de um contrato atrativo e bonificações como luvas.

CONCORRÊNCIA

O Palmeiras negocia o retorno do atacante Dudu, que estava no Al Duhail. O jogador recebe no clube paulista algo em torno de R$1.5 milhão e por isso Rony não abriria mão de um bom aumento para seguir vestindo a camisa do Palestra.