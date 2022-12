Atacante do Palmeiras, paraense Rony viraliza ao assar farinha durante as férias; vídeo

O atacante Rony, um dos principais destaques do Palmeiras, está de férias e viralizou com um vídeo nos últimos dias. Nas imagens, Rony aparece fazendo farinha em Magalhães Barata, interior paraense de onde o atleta é natural. O jogador esteve no último sábado (17) em Salinas, onde agradeceu o carinho do Movimento Palmeiras, do município.

Rony aproveitou para curtir as férias com a família e amigos (Divulgação)

