Rony na Seleção: Palmeiras divulga vídeo do atacante recebendo notícia sobre convocação; assista

O Palmeiras divulgou um vídeo em que mostra o atacante paraense Rony recebendo a notícia de que havia sido convocado para a Seleção Brasileira. O jogador, natural de Magalhães Barata (PA), é abraçado por vários companheiros de clube ao final do treino. Emocionado, ele mal consegue responder às falas de felicitações dos demais atletas do Verdão.

Em um determinado momento o lateral-direito Mike até brinca com Rony: "Vai de centroavante ou ponta?". Assista:

Rony e mais 22 jogadores foram convocados nesta sexta-feira (3) pelo técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, para o amistoso contra o Marrocos, que será no dia 25 de março em Tânger, no Marrocos. Formado no Remo, Rony está no Palmeiras desde 2020 e se tornou um dos principais jogadores do elenco. Além disso, o atacante vive grande fase: marcou cinco gols nos últimos 7 jogos do Verdão.