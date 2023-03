Convocado à seleção, Rony posta mensagem emocionante e Remo responde: 'Da Toca para a Granja'

O atacante Rony utilizou as redes sociais para comemorar sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. O paraense, natural do município de Magalhães Barata, escreveu uma mensagem emocionado em que revela estar realizando um sonho.

"Lutem e acreditem!!! Nunca deixem de sonhar!!! Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus!!! Sempre sonhei com esse momento!!! É uma honra defender o meu país e vestir a camisa da Seleção Brasileira!!! Obrigado a todos que me apoiaram e acreditaram em mim até aqui!!! Glória a Deus sempre!", postou Rony.

A publicação recebeu um comentário do perfil oficial do Remo, clube em que Rony começou a carreira. O atacante deixou o Leão Azul em 2014, em seu primeiro ano como jogador profissional.

"Da Toca do Leão para a Granja Comary. Parabéns, Rony! 🦁", respondeu o perfil azulino.

Remo respondeu publicação de Rony no Instagram (Reprodução/Instagram)

Rony foi convocado nesta sexta-feira pelo técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, para um amistoso contra o Marrocos, que será disputado no dia 25 de março no estádio no estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no Marrocos. A partida será às 19 horas (horário de Brasília). Este será o primeiro jogo do ciclo de preparação com vistas à Copa do Mundo de 2026.