Rony vive momento importante e possui melhor média de gols desde que chegou ao Palmeiras

O clássico entre Corinthians x Palmeiras, ontem, na Neo Química Arena, pelo Paulistão, terminou empatado em 2 a 2 e teve como destaque o atacante paraense Rony, do Verdão. O jogador marcou os dois gols do clube alviverde e possui a melhor média de gols desde que chegou no clube em 2020.

Na temporada 2023, Rony balançou as redes quatro vezes em oito partidas, média 0,5 gols por jogo. O jogador falou da confiança que os gols transmitem, principalmente quando são feitos em clássicos.

“Eu quero fazer mais. Foi um jogo difícil, mas sabemos que marcar em clássico é sempre importante. A confiança acaba aumentando. Muito feliz de ajudar a minha equipe da melhor maneira possível. O mais importante é não perder. Todo o elenco está de parabéns pela entrega e dedicação”, comentou.

Média

Temporada 2020: 53 jogos e 11 gols (0,20 ou 1 gol a cada 4,8 jogos)

Temporada 2021: 48 jogos e 12 gols (0,25 ou 1 gol a cada 4 jogos)

Temporada 2022: 61 jogos e 23 gols (0,37 gol por jogo ou 1 gol a cada 2,6 jogos)

Temporada 2023: 8 jogos e 4 gols (0,5 gol por jogo ou 1 gol a cada 2 jogos)

Sempre mais

Rony é um “coringa” no time do técnico Abel Ferreira. O Jogador teve que mudar sua característica para adaptar-se ao esquema tático de Abel e vem desempenhando bem a função ao longo das duas últimas temporadas.

“A gente vem revezando muito ali na frente. Nós não temos uma posição fixa. Era uma posição que eu fiz minha carreira toda, jogando pelos lados, mas faz dois anos que venho fazendo o falso nove. É lógico, você acaba se adaptando”, disse.

Carreira

Cria da base do Remo, Rony, de 27 anos, é natural da cidade de Magalhães Barata (PA). Teve passagens pelo Cruzeiro-MG, Náutico-PE, Albirex Niigata (Japão) e retornou ao Brasil para atuar pelo Athletico-PR. No Furacão ganhou destaque, foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Em 2020 foi para o Palmeiras e aí venceu praticamente tudo. No currículo do paraense, estão dois Paulistões, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, além de dois títulos da Copa Libertadores.