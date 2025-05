Após show em Belém, Poze do Rodo aparece com camisa do Remo; confira

Sucesso entre os amantes de funk, MC Poze do Rodo esteve em Belém no último fim de semana para um show e atendeu alguns admiradores. Nas redes sociais, um fã compartilhou um registro em que o cantor aparece usando uma camisa do Remo.

MC Poze esteve em Belém acompanhado de outros nomes do cenário nacional do trap e do funk, como MC Cabelinho. Os artistas se apresentaram no Amazon Music Festival, realizado no último sábado (24), no estacionamento do Mangueirão. Curiosamente, o evento ocorreu no mesmo dia do jogo entre Remo e Volta Redonda–RJ, válido pela nona rodada da Série B, disputado no estádio.

Por conta do festival, a partida da equipe azulina precisou ser antecipada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pois coincidia com o horário do show.