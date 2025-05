Remo e Paysandu têm interesse em ex-atacante do Papão, diz jornalista

O atacante Paulinho Bóia pode estar perto de retornar ao futebol paraense. Desta vez, o destino pode ser o Clube do Remo. Conforme o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o Paysandu e o Leão Azul estariam interessados no atacante, que já defendeu o Papão. Segundo as informações, as equipes estariam sondando a possibilidade contratação, o que resultaria em uma disputa de mercado.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Paulinho Bóia atuou no Paysandu na temporada passada. O jogador chegou ao clube bicolor no segundo semestre e ficou até o final de 2024. Apesar dos altos e baixos, o atacante ajudou na permanência do time na Série B. Com a camisa do Papão, ele disputou 18 jogos, marcou três gols e deu duas assistências.

Na época, a contratação do jogador foi cercada de incertezas devido ao seu histórico fora dos campos. O Papão precisava de um reforço na Série B, e o atacante conseguiu se firmar, fazendo uma passagem considerada regular.

VEJA MAIS

Bóia deixou o Paysandu para atuar no futebol português, acertando com o Nacional. Pela equipe, participou de 15 partidas, marcou apenas um gol e deu uma assistência. Segundo as informações, o atleta poderia retornar ao Bicola nesta temporada, em um momento em que o clube busca se reinventar para reagir no Campeonato Brasileiro.

De acordo com o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, o time deve ser bastante ativo na janela de transferências de junho, com saídas e novas contratações.

Já o Remo afirmou que não pretende fazer um pacote de reforços neste momento. O executivo Sérgio Papelin declarou que, além de Matheus Davó, o clube busca um atacante para atuar pela ponta direita na atual janela de transferências. Paulinho Bóia poderia se encaixar nesse perfil.

Além do São Paulo e do Nacional, Paulinho tem passagens por São Bento-SP, Juventude, América-MG, Mirassol-SP, Metalist (Ucrânia), Kyoto Sanga (Japão) e Portimonense (Portugal).