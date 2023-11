Executivo do Paysandu nega interesse no goleiro Felipe, ex-Flamengo e Corinthians: 'Não procede'

A diretoria do Paysandu assinou a rescisão de contrato com o goleiro Thiago Coelho, que estava no clube desde o ano passado. Após o acesso à Série B, a diretoria alviceleste está no mercado atrás de goleiro, porém, o executivo de futebol do clube, Ari barros, negou que o Papão tenha interesse no goleiro Felipe, ex-Flamengo e Corinthians visando a temporada 2024.

Em conversa com o núcleo de esporte de O Liberal, o executivo do Paysandu afirmou que não existiu interesse do clube bicolor no goleiro, que atualmente subiu para elite do Campeonato Paraense e, que as contratações estão em processo e que nada foi vazado sobre novos atletas.

“Nenhuma contratação até agora teve nomes revelados. Não procede essa informação [de que o Paysandu tenha tido interesse no Felipe]”, disse.

Felipe, de 39 anos, iniciou a carreira no Vitória-BA, passou pelo São Caetano-SP, Portuguesa-SP e atuou no Corinthians de 2007 até 2010. Foi comprado pelo Braga, de Portugal, e em seguida emprestado ao Flamengo-RJ, clube que defendeu de 2011 até 2013. Jogou também no Bragantino-SP e Paraná, além de uma passagem pela Hungria, defendendo o Kisvárda. Atualmente está no Santa Rosa, de Icoaraci, equipe que conquistou o acesso à elite do futebol profissional do Pará.

No atual elenco bicolor, o Papão ainda conta com quatro goleiros no elenco, são eles: Matheus Nogueira, que foi titular desde que chegou no Paysandu na disputa da Série C, além de Alan Bernardon, Gabriel Bernard e o jovem que veio da base alviceleste Cláudio Vitor.