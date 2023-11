Com Remo, Paysandu, Águia e Cametá em competições nacionais, CBF divulga calendário de 2024

O calendário oficial do futebol brasileiro de 2024 foi divulgado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O calendário contempla todas as competições, tanto estaduais, regionais e nacionais do futebol masculino no país. O calendário é importante para os clubes, que podem se planejar melhor e as equipes paraenses fazem parte praticamente de todas as competições da temporada, porém, a Copa Verde, mais uma vez, não teve seu calendário divulgado, assim como a Copa do Nordeste

Estaduais

Os campeonatos estaduais em 2024 poderão ser disputados no período de 21 de janeiro a 7 de abril. Já as competições nacionais iniciam no dia 3 de fevereiro, com a Supercopa do Brasil, que coloca o frente à frente o campeão Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil.

Séries A e B

O Pará não possui nenhum clube na Série A do Brasileirão, mas a competição terá início no dia 14 de abril e terminará no dia 8 de dezembro. Já a Série B, competição em que o Paysandu conquistou o acesso nesta temporada, iniciará no dia 20 de abril e fecha no dia 26 de novembro.

VEJA MAIS

Terceirona

A Série C possui o Rem o como representante do Pará. A competição terá início para o Leão Azul no dia 21 de abril e terminará no dia 20 de outubro.,

Quarta Divisão

Já o Campeonato Brasileiro da Série D terá dois representantes paraenses na disputa. Águia de Marabá, atual campeão paraense e o Cametá, que ficou com o terceiro lugar no Parazão deste ano, garantiram vagas na Quarta Divisão, que começará no dia 21 de abril e encerra no dia 29 de setembro.

VEJA MAIS

A competição que melhor paga

A Copa do Brasil que já teve o Remo como semifinalista em 1991, contará com Águia de Marabá, Remo e Paysandu são as equipes que participarão da competição. A CBF vem premiado bem a cada fase avançada na competição e serve de estímulo para clubes emergentes. Ela terá início no dia 21 de fevereiro e terminará no dia 10 de novembro.

Copa Verde e Copa do Nordeste

Mais uma vez a CBF deixou de fora desse documento a Copa Verde, competição que reúnem equipes do Norte, Centro-oeste além de clubes do Espírito Santo (ES). A mesma situação ocorreu com a Copa do Nordeste, que não possui datas para a disputa no calendário. As duas competições garantem vagas na terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano (2025).