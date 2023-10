De olho no bi do Parazão, Águia de Marabá fecha com atacante campeão por Remo e Paysandu

O atual campeão paraense já iniciou a preparação para a disputa da temporada 2024. O Águia de Marabá fechou a contratação do atacante paraense Elielton, de 30 anos, para a temporada 2024. O jogador teve passagens pelo Remo e Paysandu e conquistou títulos nos dois maiores clubes do Estado.

O Azulão marabaense divulgou em suas redes sociais a contratação do atacante Elielton, para as disputas do Parazão 2024, Copa Verde, Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro da Série D. O Águia terá calendário cheio na próxima temporada e buscou um reforço “caseiro” para ajudar no elenco.

Elielton é natural de Monte Alegre (PA) e rodou por vários clubes do país. Com o início de carreira no São Francisco de Santarém, Elielton teve passagem também pelo Tapajós, outra equipe santarena. Jogou no Fast Clube-AM, Guarani-SP, Mogi-Mirim-SP, Paraná-PR, Floresta-CE, Aparecidense-GO e por último estava no Altos-PI, jogando a Série C.

VEJA MAIS

Em Belém, Elielton jogou em 2018 pelo Remo, clube onde conquistou o título do Parazão. Com a camisa azulina foram 22 partidas e dois gols marcados. No ano seguinte o jogador “atravessou” e foi defender o Paysandu, maior rival do Remo. No Papão o atacante ficou por duas temporadas, atuando em 46 partidas e marcando dois gols. Na equipe alviceleste Eleielton levantou a taça do Parazão de 2020.

VEJA MAIS

A diretoria do Águia manteve uma base para a 2024 e alguns jogadores permaneceram, como o goleiro Axel Lopes, os defensores David Cruz e Betão, os laterais Alan Maia e Bruno Limão, além do meia Wander. Além de atletas, o Azulão renovou o contrato com o técnico Rafael Jaques, que comandou a equipe durante uma parte do Campeonato Brasileiro da Série D, após saída do técnico Mathaus Sodré, que entregou o cargo no mês de julho.