Águia de Marabá adiciona estrela no uniforme em alusão ao título do Campeonato Paraense

O Águia de Marabá está de uniforme renovado, e agora o escudo carrega uma estrela adicionada em alusão ao título do Campeonato Paraense, conquistado de forma inédita pelo Azulão. O novo manto deve ser estreado na partida contra a Tuna, no próximo domingo (4), às 15h, pela quinta rodada da Série D.

A nova camisa já está disponível para venda, e apesar de a foto publicada no site não ter a estrela no uniforme, o produto à venda já é o atualizado, de acordo com a empresa que fabrica os materiais esportivos do Águia.