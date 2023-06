Ex-presidente Jair Bolsonaro ganha camisa do Águia de Marabá de presente; veja imagens

O deputado estadual marabaense Toni Cunha (PL) presenteou o ex-presidente Jair Bolsonaro com uma camisa do Águia de Marabá. O encontro aconteceu na última quinta-feira, seis dias após o clube do interior ter conquistado o troféu de campeão do Campeonato Paraense de 2023. Foi o primeiro título da história do clube.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Águia de Marabá bate o Remo e se consagra Campeão Paraense 2023; veja o pôster]]

O registro da entrega do presente ocorreu durante agenda de Toni Cunha em Brasília. O deputado e o ex-presidente fazem parte do mesmo partido. De acordo com Cunha, Bolsonaro apreciou a camisa.

"Em mais um encontro com o presidente Jair Bolsonaro o presenteei com a camisa do Águia de Marabá. O presidente achou bonita a camisa, agradeceu o presente e parabenizou o Águia pela conquista do Paraense de 2023", postou o parlamentar.

Atual campeão paraense, o Águia de Marabá agora tem apenas a Série D do Brasileiro para disputar na temporada. O Azulão volta a campo neste domingo, a partir das 15h, contra a Tuna Luso. O duelo de paraenses é válido pela 5ª rodada da Quarta Divisão. O Águia lidera o Grupo A1 do Brasileiro com 9 pontos, enquanto o Cruzmaltino tem 7 e ocupa o 4º lugar.