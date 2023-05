Campeão: chegada de Águia de Marabá com taça leva torcedores ao delírio em aeroporto

Os jogadores do Águia de Marabá receberam o carinho da torcida após o desembarque no Aeroporto João Rocha, em Marabá, na tarde deste sábado (27). Essa é a primeira vez na história que o Águia levanta o troféu “Estrela do Norte” e se consagra como o vencedor do Campeonato Paraense de Futebol. A conquista veio após a vitória contra o Clube do Remo, na noite da última sexta-feira (26) em Belém.

Na sala de desembarque, a torcida se amontoou para recepcionar o Águia. Uma bandinha de carnaval entoou um trecho do hino do time marabaense e a torcida gritava: “Sou Águia, sou Águia de Marabá”.

O diretor do clube, Dirceu Ten Caten, afirmou que estava muito feliz e emocionado em ver a alegria dos torcedores ao recepcionar o clube. “Marabá está em festa, a gente vai comemorar, vai vibrar muito porque foi um título suado e merecido”, disse visivelmente alegre.

Betão, zagueiro do time, responsável por um gol de bicicleta e pelo título na disputa de pênaltis, foi quem carregou a taça no meio da multidão.

Após sair do aeroporto de Marabá, os jogadores, comissão e diretoria vão subir em cima dos carros dos Bombeiros, que irá conduzi-los em um desfile pela cidade, com direito a carreata. Esse encontro deve durar até a metade da tarde, quando o grupo será liberado para descansar.

Os jogadores do Águia vão desfilar em cima do carro dos Bombeiros pela cidade (Bianca Ferreira / Especial de Marabá)