Campeão: Águia desembarca em Marabá às 14h30 deste sábado (26)

Os atletas e o staff do Águia de Marabá, mais novo campeão paraense de futebol, desembarcam o Aeroporto João Rocha, em Marabá, às 14h30 deste sábado (27) e devem ser recebidos com grande mobilização de torcedores. Os jogadores levantaram o troféu “Estrela do Norte” pela primeira vez na história após vencerem o Clube do Remo na noite de sexta-feira, 26, em Belém. Segundo confirmou o presidente do clube, há informações de que os torcedores planejam carreata para receber o time e festa à noite, na Orla da cidade.

Após a vitória de ontem, em pleno campo adversário, o Baenão, os atletas e comissão técnica comemoraram de forma efusiva no vestiário, onde o jovem técnico Mathaus Sodré fez um discurso ao time destacando o merecimento deles, após uma campanha de dedicação e sucesso. Falou da qualidade do grupo e companheirismo como principais marcas.

Dali, membros da diretoria foram para um restaurante da cidade, alguns jogadores para o hotel e os que estavam com suas famílias em Belém saíram para comemorar.

A delegação se dirige para o Aeroporto de Belém por volta do meio-dia, para embarcar de volta a Marabá com o troféu “Estrela do Norte” na bagagem, segundo confirmou o vice-presidente do clube, Pedrinho Corrêa, ao portal Correio de Carajás.

Comemorações locais

A expectativa é que o aeroporto de Marabá esteja cheio de torcedores à espera do Águia. Na chegada, os jogadores, comissão e diretoria vão subir em um trio elétrico, que vai conduzi-los em desfile pela cidade, com carreata. Esse reencontro deve durar até a metade da tarde, quando o grupo será liberado para descansar.

A festa, segundo o Correio de Carajás, começa por volta das 19 horas, na Praça São Félix de Valois, na Orla, no mesmo local preparado para a torcida assistir o jogo em telão na noite de ontem. Ali, com muita música e a presença dos campões, a festa segue pela noite.