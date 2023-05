Águia vence o São Francisco/AC e assume liderança no grupo 1 da Série D

O Águia de Marabá anda embalado. Depois da conquista inédita do Campeonato Paraense, o Azulão vem fazendo bonito também na Série D do Campeonato Brasileiro. Em Marabá, na noite desta segunda-feira (29), o time venceu o São Francisco por 2 a 0, assumindo provisoriamente a liderança do grupo 1 da competição, com nove pontos.

Os gols da vitória foram marcados por Luan Santos, ambos na etapa complementar. A equipe dirigida pelo técnico Mathaus Sodré fez um jogo bonito, movimentado e bastante participativo, com a equipe envolvendo o adversário, que permaneceu por boa parte da partida num esquema retraído.

Apesar do triunfo, foi o São Francisco-AC que começou melhor a partida, chegando com perigo ainda no início do jogo, aos 4 minutos. Os jogadores do São Chico pediram pênalti em Alesson, mas a árbitra Thayslane de Melo mandou seguir. Logo depois, a bola foi levantada na área e Fabinho fez cabeceio e quase marcou o primeiro.

A resposta do Águia não tardou e veio aos 14 minutos, após falta cobrada por Balão Marabá. Dez minutos depois, Douglas Lima chuta de longe e quase pega desprevenido o goleiro Saulo. O jogo seguiu com boa intensidade e Adauto deixou Luan Santos na cara do gol, mas o primeiro tempo terminou com a igualdade no placar.

No retorno do intervalo, a postura do Águia foi outra. Logo aos sete minutos, Bruno Limão cobrou falta na área, Betão desviou de cabeça e Luan Santos, sozinho, fez o arremate para o fundo da rede, colocando o Azulão em vantagem. A comemoração nem esfriou e o time marabaense ampliou, novamente com Luan Santos. Bruno Limão cobrou novo escanteio e o atacante, novamente bem posicionado, ampliou para 2 a 0.

A partir daí, os jogadores do São Francisco passaram a fazer a famosa “cera”, mas a arbitragem deu sete minutos de acréscimos e a partida terminou com a vitória do Águia. Na próxima rodada, o Águia enfrenta a Tuna Luso, em Belém, enquanto o São Francisco joga em casa contra o Humaitá.